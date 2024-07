Nova data: la reforma dels jutjats de Sabadell s’avança al calendari

Justícia ha culminat la fase prèvia de la reforma integral dels jutjats de Sabadell, situats a l’Eix Macià. Després de canviar tot el sistema de climatització pels problemes de temperatura a l’interior de l’equipament, també s’han renovat els ascensors, s’ha condicionat una nova planta per a la Fiscalia i reorganitzat el setè pis, on abans hi havia el Ministeri públic.

Les obres que s’han finalitzat s’han realitzat en tres anys i han suposat una inversió de 4,3 milions d’euros. Aquests treballs són considerats l’avantsala (fase o) de la remodelació total de l’equipament. La consellera de Justícia en funcions, la castellarenca Gemma Ubasart, ha deixat un full de ruta i un pressupost per a remodelar l’equipament, abans del previsible traspàs de carteres al Govern de la Generalitat.

Els jutjats de Sabadell són els que tenen més activitat pendent de tot Catalunya, només darrere de l’Audiència de Barcelona, d’àmbit provincial, segons el Consell General del Poder Judicial. Hi havia 23.880 causes acumulades a 31 de desembre de 2023, per sobre de capitals de demarcació com Lleida (17.801), Tarragona (13.778) i doblant Girona (10.841).

En el cas d’òrgans com la Fiscalia, que té el mateix equip per a Sabadell i Cerdanyola, el volum de feina era encara més elevat a finals de l’any passat, amb 37.424 assumptes a la cua. Tots els agents implicats coincideixen que calen unes millors instal·lacions amb més jutjats per atendre l’elevat nombre de casos. Justament, el Ministeri públic va estrenar fa uns mesos la seva nova planta judicial.

Què i quan: les fases de l’obra a partir d’ara

La renovació dels jutjats hauria d’estar enllestida el desembre de 2028, avançant-se un any al calendari previst inicialment pel Govern català. La reforma preveu una ampliació de l’equipament amb dues plantes més i sis noves sales de vistes, una de les quals estarà destinada a macrocauses judicials. En concret, els jutjats passaran de tenir 14.500 a 18.822 metres quadrats (+29%), gràcies a la compra o lloguer de més parts de l’edifici, que és parcialment propietat de la Generalitat.

La reforma també inclou remodelar 23 jutjats existents i ampliar la capacitat fins als 34, l’adequació d’un espai per al Col·legi d’Advocacia, un Servei d’Orientació Jurídica i una sala d’espera, en la línia de les demandes del sector.

El jutjat de guàrdia, actualment minúscul, s’ampliarà i serà tres vegades més gran, amb 227 metres quadrats. La reforma també preveu canvis en matèria de seguretat i accessibilitat, una de les crítiques més repetides per part del sector judicial. La Generalitat es compromet a reorganitzar el vestíbul i dotar l’edifici d’un sistema de control i vigilància. Així mateix, també es donarà més espai al Jutjat de Violència contra la Dona, que passarà a tenir 180 metres quadrats, i també es crearà un doble circuit per evitar que les víctimes de violències masclistes hagin de coincidir amb els agressors.

Les obres, que ja s’han encarregat a l’empresa pública Infraestructures.cat, s’executaran en dues fases: la primera inclou el nou jutjat de guàrdia, sales de vistes renovades, espais per a advocats i procuradors i les noves plantes 10 i 11 (inauguració prevista per a finals de 2026) i la segona implicarà l’oficina judicial (amb previsió de finalització per al quart trimestre de 2028).

Les dues actuacions estan valorades en uns 11 milions d’euros com a part d’un conjunt d’inversions que s’eleva a 255 milions d’euros en equipaments judicials a tot el país fins al 2029. Això són previsions, és clar, perquè el Govern de la Generalitat canviarà de mans pròximament si hi ha acord entre el PSC, ERC i els comuns. “Ho deixem encarrilat”, exposa la consellera Ubasart.

Un equipament construït des de zero, descartat

El departament de Justícia descarta del tot construir uns nous jutjats des de zero, tal com reclamaven alguns agents implicats i l’Ajuntament. Ja en temps de la consellera Lourdes Ciuró es va constatar que l’ampliació tenia un cost econòmic elevat i un termini d’obres llarg. Una línia que ha mantingut l’equip de Gemma Ubasart.

El Govern de la Generalitat en funcions sí que deixa la planificació per a quatre nous equipaments al país abans del 2029: la nova Audiència de Barcelona, el Fòrum de la Justícia de Tarragona, i els jutjats de Martorell i de Santa Coloma de Farners.