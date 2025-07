Els personatges de la Joventut de la Faràndula han perdut objectes pel Centre: trobar-los té recompensa

Sabadell Comerç Centre i l'entitat teatral enceten una gimcana per una trentena de botigues: els infants han de trobar objectes màgics d’obres de teatre per guanyar premis

Els aparadors del centre de Sabadell s’han omplert de màgia, colors i de teatre. Aquest juliol, trenta comerços de Sabadell Comerç Centre s’han convertit en petits escenaris que exposen vestuari i attrezzo de vuit espectacles infantils emblemàtics de la Joventut de la Faràndula. I tot plegat forma part de la vuitena gimcana infantil pels aparadors, una activitat ja consolidada que combina joc, cultura i comerç local.

Aquest any, la proposta fa un homenatge als clàssics de l’escena familiar que han passat per la ciutat en els últims anys: Peter Pan, Aladí, Els Pastorets, El món del Màgic d’Oz, La Blancaneus i els 7 nans, La Sireneta, La Ventafocs i Pinocchio. L’objectiu és ben senzill: trobar un objecte representatiu de cadascuna d’aquestes obres als aparadors participants —com la llàntia d’Aladí, el trident del Rei Tritó o el nas d’en Pinocchio— i apuntar on s’ha vist cada un d’ells.

Com participar-hi?

Per participar-hi, només cal passar per una de les botigues associades i demanar la butlleta de joc. Un cop emplenada amb les respostes, es pot dipositar en una de les quatre urnes situades a punts estratègics del centre: Rambla, passeig de la Plaça Major, ronda Zamenhof o carrer Sant Quirze. El termini per entregar-la és fins al 22 de juliol.

I què hi ha en joc?

Més de trenta premis pensats per als infants: llaminadures, jocs de taula, gelats artesans, targetes regal, manicures infantils, classes d’arts marcials i molt més. El llistat de guanyadors es farà públic el dimarts 23 de juliol al perfil d’Instagram de Sabadell Comerç Centre.

La gimcana es va posar en marxa per primer cop el 2018 i des d’aleshores s’ha convertit en una activitat esperada per moltes famílies. En edicions anteriors ha tingut com a protagonistes el seguici festiu, el CE Sabadell o altres referents de la cultura local. Enguany, el teatre i la imaginació prenen el protagonisme. I entre objectes màgics i personatges de conte, l’aventura està servida.