Divuit anys després del seu anellament inicial al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, aquest passat mes de juny s'ha recapturat un exemplar de ratpenat de cova. L'individu, que va ser marcat originàriament dins un refugi situat dins l'àmbit del parc, ha estat localitzat a Malgrat de Mar, un espai habitual de refugi durant la primavera i l'estiu per a molts exemplars procedents del mateix Parc.

Es tracta d'una dada de gran valor, ja que és una de les recaptures més longeves registrades arreu del món per a aquesta espècie, l’estudi del qual és essencial per entendre millor la biologia i la demografia de l'espècie i confirma el gran valor dels programes de seguiment a llarg termini.

Els ratpenats destaquen dins el regne animal per tenir una esperança de vida sorprenentment llarga, sobretot si es compara amb altres mamífers de mida similar, com ara els ratolins o les musaranyes, la vida dels quals sovint no supera uns pocs anys. La troballa ha estat possible gràcies als treballs que duu a terme l'equip del Doctor Jordi Serra-Cobo i Marc López-Roig, amb l’impuls de la Diputació de Barcelona.

L'organisme supramunicipal impulsa des de fa anys un projecte de seguiment de quiròpters als parcs del Garraf, d'Olèrdola, del Foix, del Castell de Montesquiu i de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Aquest projecte té diversos objectius: fer seguiment de les poblacions de ratpenats en els diferents ambients, identificar els elements clau per a la seva conservació, capacitar el personal tècnic dels parcs i difondre coneixement a través de l'educació ambiental.