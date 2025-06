Veïns del bloc incendiat el passat 21 de maig al carrer de Prullans de Sabadell han pogut obrir la porta de casa i comprovar els efectes devastadors de les flames. L'escena, expliquen, va ser molt impactant en confirmar la magnitud de les destrosses. En realitat, per a fer-hi vida i recuperar la normalitat encara hauran d'esperar algunes setmanes. O mesos. De moment, els inquilins i propietaris del número 13 poden accedir a recuperar les pertinences. Només els de les plantes inferiors. En el cas del tercer i el quart pis, l'espera continua i els treballs de reparació es poden allargar més de mig any.

"Nosaltres no podem tornar a casa. En les pròximes hores ens han de treure les pertinences de dins, i mirarem què podem recuperar. Veurem si la roba o alguna cosa més. Però els operaris que han entrat ja ens han dit que està tot calcinat", lamenta Ignacio Cabrera, llogater del 4t 3a. Des de l'exterior, la imatge de la façana és colpidora. "Tornar aquí és molt dur. La meva dona es va quedar a dins. Quan vam arribar, encara no l'havien rescatat. Ella no pot tornar perquè encara és massa recent", expressa. Els efectes psicològics continuen latents. "Està fent tractament amb especialistes. Per sort, no va patir ferides per cremades. Però el terror de viure-ho a dins és inesborrable. En algun mitjà fins i tot la van donar per morta", relata amb cruesa.

De moment, les companyies de subministrament han inspeccionat les instal·lacions per tornar a habilitar el gas, l'aigua i la llum. Per això, els immobles continuen sense vida, més enllà del moviment puntual de qui intenta agilitzar el procés entre pols i runa. Alguns residents agafen quatre béns en les primeres plantes. A la part, alta, l'accés està restringit només als tècnics i operaris, que iniciaran les tasques per apuntalar tot l'espai. Els danys estructurals són severs i els habitatges estan inservibles.

Els pisos del carrer Prullans afectats per l`incendi

David Chao

Investigació oberta

La investigació continua oberta per esclarir les causes que van provocar el foc en el tercer pis. Totes les hipòtesis estan obertes i alguns no s'atreveixen a descartar que es tractés d'un incendi intencionat. Extrem que fonts oficials no poden confirmar ni desmentir amb la informació recopilada fins ara. Els habituals del lloc assenyalen cert malestar i diversos problemes de convivència en el passat.

Mentrestant, la Roureda mira de refer-se de l'ensurt. "De cop vam començar a sentir les sirenes. En sonen sovint i al principi no hi dones importància. Però, quan vam sortir, vam comprovar en directe la magnitud del succés", recorda la Juani, que treballa en una perruqueria a pocs metres de l'edifici incendiat. Les flames es van comportar amb una violència extrema perquè les condicions, amb portes obertes i ventilació, van avivar el foc.

Un malson per trobar lloc on dormir

En el bar del davant, veïns dels blocs pròxims comenten la feixuga tasca de coneguts del barri immersos en llargs processos administratius. Alguns fins i tot han acollit amics que es van veure afectats. Des de la nit del 21 de maig, l'Ignacio i la seva dona van iniciar un periple per trobar un lloc on almenys poder dormir.

Els pisos del carrer Prullans afectats per l`incendi

David Chao

"Hem anat de casa en casa. Per sort, la meva dona té un germà que ens està donant suport. Hem anat voltant d'un lloc a l'altra, entre amics i familiars. Dormint al sofà, demanant roba a Càritas. Situacions que mai ens hauríem imaginat, però és el que ens ha tocat", es resigna. Ara, a més, se suma el maldecap de buscar un nou pis per viure a Sabadell. En paral·lel, les trobades entre cossos de seguretat, Ajuntament i propietaris continuen. El veïnat vol recuperar el pols després d'un dels episodis més negres que recorden a l'indret.