Santa Perpètua amplia el període d'inscripció a les escoles bressol municipals

Ampliació del calendari a Santa Perpètua. La Regidoria d'Educació manté obert fins al 25 de juliol un nou termini de preinscripció per a les escoles bressol municipals. Un cop finalitzat el període de matriculació, han quedat vacants places per a infants de dos anys.

El departament municipal informa que aquestes sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada i no hi ha puntuació a aplicar. La sol·licitud es pot formalitzar emplenant un formulari que està disponible a través del web de l'Ajuntament. Durant el mes de juliol es resoldran les sol·licituds, per tal que les famílies tinguin resposta el més aviat possible, segons ha manifestat la Regidoria d'Educació.

A Santa Perpètua hi ha tres escoles bressol: l’Espiga, Els Pins i Can Folguera que ofereixen servei d’acollida, menjador i descans i amb un projecte educatiu comú. La Regidoria d’Educació recorda que hi ha tarifació social per a l’escolarització de 0 a 3 anys i que el curs d'Infantil 2 anys (nascuts al 2023) és gratuït per a les famílies.

D'altra banda, l'Ajuntament està estudiant una possible d'ampliació de places per donar cabuda als infants que ara han quedat en llista d'espera. Aquesta situació, però, es podria materialitzar amb el curs iniciat. El consistori lamenta no poder donar una resposta immediata i demana paciència a les famílies implicades.