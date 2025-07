Transport alternatiu mentre durin les obres a l'R3

El ple de juliol de Santa Perpètua va aprovar per unanimitat una moció que demana a Renfe la inclusió del municipi en el pla de transport pel tall que les obres de desdoblament a la R3 provocaran entre el 27 de setembre i fins al maig del 2026 a l'estació de La Florida. Segons les darreres informacions coincidiran en el temps també amb les obres de millora i d'eliminació de barreres arquitectòniques de l'estació de la localitat.

El regidor Kevin Romero va ser l'encarregat d'exposar en la sessió la necessitat d'aquest servei alternatiu de transport per al miler de viatgers que cada dia fan servir l'estació de tren de La Florida. "És molt important que es mantingui el servei alternatiu d'autobusos durant el tall a Santa Perpètua perquè moltes línies interurbanes que podrien servir de suport ja presenten problemes de freqüència en hores punta" i l'alternativa de la R8 "té freqüències insuficients malgrat les reiterades demandes d'augment per part de l'Ajuntament".

El consistori ha mantingut diverses reunions amb els responsables de Renfe. L'alcaldessa, Isabel Garcia, va anunciar al ple que "l'empresa estatal ha assegurat la inclusió de parades del servei alternatiu de bus que hauran de substituir la manca de trens". Garcia ha avançat que Renfe inclou Santa Perpètua en el mapa de transport alternatiu i que ja ha fet arribar dues propostes de parades a prop de l'estació de La Florida, fent servir les actuals de les línies de transport regular.

Els autobusos que posarà Renfe entre Fabra i Puig i Centelles tindran parada a Santa Perpètua i els vehicles estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Les parades que ha proposat Renfe són dues de les habituals d'altres línies de transport regular i estan a prop de l'estació de La Florida. L'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció per reclamar-les a Renfe, mentre espera la licitació de Renfe sobre aquest servei i la confirmació definitiva del servei, les parades que farà servir i l'horari. Així com la informació que es facilitarà als usuaris de la línia R3.