Objectiu: millorar l'accés a Santa Perpètua per carretera

Territori licita les obres per transformar la rotonda de Can Sirera

Actuacions quirúrgiques en la mobilitat vallesana. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha licitat aquesta setmana les obres de millora de la rotonda de Can Sirera, , entre la carretera de Sabadell i el carrer de Sant Isidre, a Santa Perpètua de la Mogoda. L'operació presenta un pressupost que frega els 97.000 euros i es preveu un període d'execució dels treballs d'un mes i mig.

L'actuació consisteix a generar dos carrils d’entrada a la rotonda venint de Sabadell, per tal de separar els dos carrils circulars. Amb l’objectiu que l’accés a aquest punt sigui més fluid per als vehicles que surten de Santa Perpètua, l’actuació inclou un nou carril exclusiu d’entrada al municipi que s’habilitarà des d’abans del viaducte de l’AP-7 i un carril interior útil per anar en direcció CIM Vallès/Mollet o fer canvi de sentit.

Amb aquesta intervenció el consistori perpetuenc espera que s’aconsegueixi la fluïdesa i seguretat de la cruïlla, tal com destaca el Departament. Territori afegeix que la proposta de millora s’ha consensuat amb el consistori, per mirar de resoldre les retencions a les hores punta a l’entrada des de Santa Perpètua.

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Santa Perpètua, Albert Bonàs, ha mostrat la seva satisfacció per veure la licitació d'aquest projecte, "una reivindicació de fa molts anys per posar solució a una problemàtica que afecta a la ciutadania per sortir del municipi". El responsable polític ha explicat que mentre durin els treballs no es tallarà la circulació i confia que l'actuació estigui enllestida aquesta tardor.

Recentment, el Govern municipal havia demanat celeritat en aquesta obra de millora. A través del regidor de Mobilitat, Albert Bonàs, el grup parlamentari d’ERC havia presentat al Parlament una moció que reclama aquesta actuació així com altres projectes de millora de la carretera B-140.