Milloraran l'estació Santa Perpètua de Mogoda la Florida

Renfe iniciarà a partir del 27 de setembre els treballs de millora de l'accessibilitat a l'estació de Santa Perpètua de Mogoda La Florida. Ho farà aprofitant el tall ferroviari per a l'execució de les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga i els treballs de remodelació de l'estació de Montcada Bifurcació.

Amb un pressupost de 2,2 milions d'euros, els treballs consisteixen en la construcció d'un nou edicle adjacent a l'edifici, amb rampes accessibles i ascensor adaptat, així com la prolongació de l'andana fins als 210 metres.

També s'alçarà l'andana per eliminar el desnivell existent, s'hi instal·larà una nova marquesina i es renovarà la il·luminació i els paviments per millorar-ne la seguretat i accessibilitat, i s'adequaran els espais interiors existents de l'actual edifici per adaptar-los a les necessitats tècniques i comercials.

L'estació de Santa Perpètua de Mogoda la Florida és una de les dues amb què compta aquest municipi del Vallès Occidental. Per ella hi passen cada dia prop de mil viatgers. L'altra estació, la de Riera de Caldes, es va inaugurar el 25 de juny de 2022 i dona servei a la línia R8 de Rodalies, per on passen unes 620 persones diàriament.