Demanen augmentar la freqüència de trens de l’R8

Diversos responsables polítics vallesans, encapçalats per l’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia, a més de set municipis amb estació de la línia R8 de Rodalies, han enviat una carta conjunta a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per sol·licitar l’augment de freqüència dels trens que transiten per la línia, que actualment passen cada hora. La comunicació ha estat una iniciativa de l’Ajuntament perpetuenc, a la qual s’han afegit Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal, Granollers, Montmeló, Mollet del Vallès i Martorell.

Els consistoris demanen a la consellera que estableixi “un calendari d’execució concret amb la màxima brevetat possible” perquè l’R8 es converteixi “en un veritable servei públic de transport ferroviari adaptat a les necessitats de la ciutadania, dins d’una estratègia global de lluita contra el canvi climàtic i els alts índexs d’accidentalitat a l’AP-7”.

Els ajuntaments recorden a la missiva que la Generalitat va anunciar el juny del 2022, durant la inauguració de l’estació Santa Perpètua-Riera de Caldes, que “en pocs mesos s’incrementaria la freqüència de pas en aquesta línia, passant a 30 minuts, però no ha estat així”.

Una mobilitat saturada

Els alcaldes indiquen que l'R8 és l'única línia ferroviària transversal de Catalunya que comunica nou municipis amb una població de més de 330.000 habitants, "més altres ciutats i pobles a les quals la línia R8 dona servei per proximitat". També afegeixen que comunica les ciutats "amb centres d’estudi cabdals com és la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i importants concentracions de polígons industrials i centres d’activitat econòmica al llarg del seu recorregut". Alhora, manifesten que el traçat de la línia transcorre paral·lel a l'autopista AP-7, "una via sovint col·lapsada i que registra incidents de trànsit diàriament". Per tot plegat, conclouen, "considerem que aquesta situació milloraria notablement incrementant la freqüència de pas, i convertir-la en una alternativa real de transport públic al vehicle privat".

La línia ferroviària R8 de Rodalies va entrar en funcionament per a passatgers l'any 2011. L’estació de l’R8 Santa Perpètua de Mogoda – Riera de Caldes es va inaugurar el 25 de juny de 2022.