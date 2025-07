Ja hi ha data per a la reobertura de les piscines d'estiu de Polinyà

Fumata blanca. Ja hi ha data per als banyistes que esperaven poder remullar-se a les piscines d'estiu de Polinyà. Els equipaments d'aigua obriran, finalment, el 20 de juliol. L'horari serà d'11 a 20 hores i es mantindran oberts fins al 14 de setembre, després que s'hagi decidit ampliar per les demores en la reestrena.

Segons avisa el consistori, és possible que el dia de l'obertura hi hagi un espai de la gespa tancat al públic perquè encara s'estaran fent treballs en la seva col·locació, però la resta de la instal·lació ja estarà completament operativa.

Devolució de la part proporcional

A partir del 21 de juliol, els ciutadans podran demanar tant el retorn de la part proporcional de l’abonament de temporada, com la devolució total d'aquest. Per sol·licitar-ho hi ha dues opcions: a través de la seu electrònica o presencialment a l'OAC (plaça de la Vila, 1). En tractar-se de preus públics que venen marcats per les ordenances municipals i aprovats pel ple, ara no es poden modificar. Per tant, s’han de comprar amb el preu original i, després, demanar el retorn de la part proporcional.

En un comunicat, l’Ajuntament ha demanat novament disculpes pel retard en l’obertura de les piscines. "Sabem que és un equipament important i molt esperat durant l’estiu i, per això mateix, hem volgut millorar-lo i modernitzar-lo: amb jocs d’aigua, gespa artificial, més accessibilitat i dutxes noves. Esperem que en gaudiu molt", sostenen.

La qüestió preocupava la ciutadania, que va haver de passar la primera onada de calor del mes de juliol sense espais públics per a remullar-se. Tot plegat, en un context marcat pels casals d'estiu i campus, que han hagut de buscar altres alternatives. El consistori ha atribuït el retard en les pluges que durant la primavera van alentir les obres.