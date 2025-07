La Oreja de Van Gogh, escalabirres o cine a la fresca: la programació de la Festa Major a Polinyà

Polinyà es prepara per a per a la Festa Major, que se celebrarà de l'11 al 14 de juliol. Arriba amb novetats, com la recuperació dels jocs d'aigua, i activitats per a totes les edats. Com sempre, la plaça de la Vila serà l'epicentre de les propostes, que contemplen música, cultura popular i actes diversos.

Plaça de la Vila

Centre neuràlgic de la festa, la plaça tindrà servei de bar de divendres a dilluns. Les primeres a pujar a l’escenari seràn les pregoneres: el primer equip docent de l'EBM Badabadoc. Just després, David Fernández i José Corbacho explicaran la quantitat d'anècdotes que han viscut en el món de l'espectacle.

Després, Fugados de Alcatraz farà ballar el públic amb versions dels 80 i 90 i temes actuals. La Cassette DJ's tancarà la nit amb les cançons més ballables en una sessió remember. Dissabte hi haurà l’Orquestra Maravella i, a la nit, una comèdia teatral per no parar de riure: "Marit i muller, quin merder!", amb Mayte Carreras i Ramon Navarro. La nit es tancarà amb el ball de Festa Major i el concert de Versión Imposible. Diumenge, la plaça estarà ocupada per les acrobàcies de la companyia Botproject i, per acabar, un tribut a La Oreja de Van Gogh. Dilluns, el flaire del rom cremat acompanyarà les havaneres amb Les Anxovetes.

Activitats d'aigua

Un cop superada la sequera que ha afectat el territori en els darrers dos anys, la Festa Major recupera les activitats d'aigua. Torna, per tant, la Festa de l'aigua i de l'escuma que organitzen l'AFI de l'Escola de la Vila i l'AFA de la Roser Capdevila. Per a participar només cal venir a la plaça, dissabte 12 de juliol, amb la teva llançadora d'aigua. La segona activitat que es recupera enguany és el tobogan aquàtic. Torna una de les programacions estrella de la festa, dilluns 14 de juliol al carrer Alps i al carrer de Palau de Plegamans.

Activitats de les entitats

Aquest any també hi ha activitats organitzades per les entitats: cinema a la fresca el divendres 4 de juliol, amb l'Associació de Comerciants, el Festival Body & Soul, dissabte 5 de juliol, i la pedalada del Club Ciclista Polinyà, que aquest any se celebra conjuntament amb el Mulla't per l'Escleròsi Múltiple que organitza la Germandat, el 6 de juliol. Vip’s torna a organitzar el correbars i la Germandat repeteix amb la matinal d’escacs.

També es viurà el tradicional escalabirres, amb versió infantil inclosa, d'Asperpol. A més, durant el cap de setmana posterior a la festa, els Amics de Sant Antoni Abat organitzen la gimcana de cavalls, el 19 de juliol, i el Club d’Enganxes, la jornada de la lliga intercomarcal d’enganxes, el 20 de juliol. El mateix cap de setmana es podrà gaudir de l'obra de teatre de la Germandat: "Morts de riure": dissabte 19 a les 21.30 h i diumenge 20 a les 19 h.

Venda de samarretes i tiquets de la paella

Les samarretes de la Festa Major i els tiquets per a la paella es posen a la venda dimecres 9 i dijous 10 de juliol de 16 a 20 h a El Roure, i divendres 11 de juliol, de 18 a 00 h a la plaça de la Vila. Fins a exhaurir les existències.