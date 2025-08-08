Polinyà estrena una senyalització amb pictogrames als equipaments municipals

L'Ajuntament de Polinyà ha instal·lat una senyalització accessible als diferents equipaments municipals basada en pictogrames. De moment, s’ha completat la primera fase amb la instal·lació de divuit plaques identificatives a l'exterior d'edificis i equipaments públics. Aquests inclouen un pictograma i un text en sistema de fàcil lectura i contrast.
Aquesta campanya neix al Consell d’Educació Municipal (CEM), a proposta de les escoles bressol municipals. A partir d’aquí, s’hi va crear una comissió de treball, formada tant per professionals de l’ajuntament, com representants de centres educatius i entitats educatives. Durant el curs han treballat per posar en marxa aquesta campanya que té per objectiu, per una banda, el de fomentar la inclusió i, per l’altra, afavorir l’autonomia i facilitar la comunicació i la comprensió de l’entorn de persones amb dificultats de comunicació.
Implicació social per a la inclusió
La iniciativa del CEM, però, vol anar més enllà dels centres educatius perquè no només vol facilitar la identificació dels espais a persones amb capacitats diferents, sinó també implicar el conjunt de la societat amb l’objectiu de crear una comunitat més inclusiva. Es tracta, per tant, d'una acció que, en el futur, també vol ocupar la via pública i implicar altres col·lectius com, per exemple, les entitats i comerços del municipi.
Els pictogrames han estat dissenyats per l'organització ARASAAC i s'adrecen especialment a facilitar la comunicació i comprensió de l’entorn. Se situen a una alçada entre 1,20 i 1,40 metres per permetre l'accessibilitat cognitiva, i contenen elements visuals que no només identifiquen l'espai, sinó que amb la seva claredat els genera més confiança i seguretat que el llenguatge parlat o escrit. Les escoles bressol, la biblioteca, el PAS, o fins i tot la seu de la Policia Local i el mateix ajuntament disposaran aviat d'una d'aquestes plaques identificatives. La intenció, en el futur, és ampliar la senyalització inclusiva a parcs infantils, passos de vianants i altres espais de la via pública.