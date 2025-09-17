ARA A PORTADA
El BBVA, als accionistes del Banc a Sabadell: “Tic-tac, tic-tac, queden 21 dies per prendre la decisió” Manel Camps
ERC ja té substitut per al regidor escindit de Sabadell: Sílvia Renom prendrà el relleu Albert Acín Serra
Crisi a ERC Sabadell: el seu líder, Gabriel Fernàndez, trenca el carnet del partit Albert Acín Serra
ERC Sabadell exigeix al regidor que ha deixat el partit que retorni l’escó: "És una maniobra" Redacció
Condol institucional per la mort de l’exregidor Felipe García
L'Ajuntament de Polinyà ha lloat la trajectòria del polític en diferents càrrecs públics