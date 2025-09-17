ARA A PORTADA

Polinyà

Condol institucional per la mort de l’exregidor Felipe García

L'Ajuntament de Polinyà ha lloat la trajectòria del polític en diferents càrrecs públics

  • Felipe García, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 12:10

Dol a Polinyà per la mort de Felipe García Sánchez, que va ser regidor del consistori entre els anys 1999 i 2008. L’Ajuntament ha expressat el seu condol després que s'hagi conegut la notícia. Durant gairebé una dècada de servei públic va exercir diferents responsabilitats amb dedicació i compromís envers el municipi.

Va ocupar el càrrec de segon tinent d’alcalde entre 1999 i 2007 i, posteriorment, el de primer tinent d’alcalde fins al 2008. Al llarg del seu recorregut polític va estar al capdavant de regidories fonamentals per al desenvolupament de Polinyà: Obres, Serveis i Medi Ambient (1999-2003); Recursos Humans, Serveis Municipals i Obres (2003-2007), així com Urbanisme, Obres i Llicències, Manteniment d’Equipaments i Recursos Humans (2007-2008).

"La seva tasca va contribuir de manera significativa a la gestió i millora dels serveis municipals i al progrés del nostre poble", destaca el consistori en un comunicat. La seva empremta, vinculada a la vida institucional i a l’evolució de Polinyà durant aquells anys, "romandrà en el record col·lectiu".

"L’Ajuntament de Polinyà, en nom de tota la corporació municipal i de la ciutadania, vol traslladar el més sincer acompanyament i escalf a la seva família i amistats en aquests moments tan difícils", tanquen.

