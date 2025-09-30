Mari Carmen Gámez ja posa nom al Centre Cívic de Polinyà

El ple de març de l'Ajuntament de Polinyà va decidir que l’equipament del Centre Cívic passés a dir-se “El Cívic, Espai Cultural Mari Carmen Gámez Delgado”, en homenatge a la primera dona a exercir aquest càrrec a Polinyà, entre el 1987 i el 1995. Dilluns es va fer efectiu la nova denominació, en un acte de record a la figura de Gámez.
La cita va reunir la família, membres del consistori, representants d’entitats i veïns i veïnes de Polinyà. Va servir per a destacar la tasca que Mari Carmen Gámez va fer al municipi vallesà com a política, però, també, la seva activitat posterior en defensa de diverses causes. “He de dir que era un plaer parlar amb ella, escoltar la seva opinió sobre qualsevol tema. Perquè, sí, va deixar de ser alcaldessa el 1995, i anys després va deixar també la política institucional, però mai va abandonar la lluita per una societat més justa. I, per això, fins al darrer moment va donar suport a tota mena d’iniciatives, tant a Polinyà, com més enllà”, va explicar l’actual alcalde Javier Silva Pérez en la seva intervenció.
El 1987 Gámez va guanyar les eleccions municipals al capdavant de la llista d’Iniciativa per Catalunya i es va convertir en la primera dona a accedir a l’alcaldia de Polinyà. Anteriorment, havia sigut regidora d’EUiA, càrrec que va tornar a ocupar a l’oposició entre 1995 i 2005.
Nascuda a Cuevas Bajas (Màlaga), va arribar a Sabadell quan tenia dotze anys. El 1974 es va traslladar a Polinyà, on va ser una de les fundadores de la secció local del PSUC a la clandestinitat. De ben jove va destacar per l’activisme social i la implicació política, tant durant els darrers anys de la Dictadura -quan va ser detinguda per possessió de “propaganda subversiva i associació il·lícita”- com a la Transició, ja a Polinyà, on va ser molt activa en demandes socials com la d’una escola pública de qualitat.