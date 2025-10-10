Detinguts dos lladres vallesans acusats de diversos robatoris i estafes bancàries

La Policia Local de Polinyà va detenir dimecres, el 8 d’octubre, dues persones acusades d'un furt a l’interior de vehicle i estafa bancària. El primer dels fets va passar el 4 de setembre quan un veí de Polinyà va denunciar que li havien robat la cartera a l’aparcament d’un supermercat amb documentació i targetes bancàries i que, després, li havien sostret 1.700 euros en caixers automàtics de Polinyà i Cerdanyola.
El 24 de setembre arriba una segona denúncia. Aquest cop, la víctima és una veïna de Sentmenat que explica que li han robat la bossa al mateix aparcament, i, en acabat, 2.200 euros que els lladres han aconseguit retirar del seu compte bancari en caixers automàtics de Cerdanyola.
En tots dos casos, per fer-se amb les pertinences personals de les víctimes, els lladres van fer servir “el mètode de la sembra”. Una estratègia habitual en aparcaments de supermercats i centres comercials i sobre la qual la policia local ja va advertir la ciutadania fa uns mesos a les xarxes socials. Aquest mètode consisteix a distreure la víctima deixant caure una moneda o algun altre objecte petit a prop del seu cotxe. Llavors, algú indica amablement a la víctima que li ha caigut alguna cosa. D’aquesta manera aconsegueixen distreure-la prou temps perquè un còmplice aprofiti per robar les seves pertinences de l'interior del vehicle.
La Policia Local, un cop iniciada la investigació, va aconseguir identificar el vehicle dels lladres gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància del supermercat i, després, va identificar els autors a través de les imatges gravades als caixers. El 8 d’octubre, finalment, les dues persones identificades són citades i detingudes a les dependències policials.