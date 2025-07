Polinyà celebra les noves piscines d'estiu: "Només cal una mica més d'ombra"

El diumenge 20 de juliol, Polinyà va viure una d'aquelles jornades que reforcen l'orgull de poble. Després de mesos de retards per culpa de les obres, la piscina d'estiu s'obria al públic en una reestrena que ha convençut entre els banyistes. "La gent està molt contenta amb les instal·lacions. Ha quedat molt bé i hi ha satisfacció", remarca la Raquel, veïna del municipi.

La renovada piscina de Polinyà ja està operativa

Cedida

Les piscines descobertes han canviat la seva imatge en la nova temporada després d'uns treballs que han transformat l’espai per fer-lo més accessible, còmode, modern i eficient, tal com defensa el consistori. La inversió per a la reforma de l’equipament ha estat al voltant del mig milió d'euros, subvencionada per la Diputació de Barcelona. El resultat ja es pot veure aquests dies en el renovat lloc. Segons dades municipals, s'han fet més de 800 abonaments, inclosos els mensuals, els de temporada individuals i els familiars i els de 10 accessos. Durant la primera setmana, del 21 al 28 de juliol, es van registrar més de 2.500 accessos.

La ciutadania celebra que en els abonaments s'hagin aplicat descomptes per una temporada que s'ha escurçat per les tasques a contrarellotge dels últims mesos, que van obligar a una inauguració amb retard. En aquest context, s'ha decidit ampliar una setmana el curs i l'espai tancarà als usuaris el 14 de setembre -set dies més dels previstos inicialment-. Els casals d'estiu i els campus esportius van acabar fa uns dies i els joves n'han pogut gaudir poc, però esperen explotar l'espai a partir de l'any que ve.

Canvis en l'entorn

Tot i la reobertura recent, el lloc continua experimentant alguns canvis i reajustaments. Detalls que s'han anat detectant a partir del seu ús. "Havien posat uns paraigües de palla que no estaven ben col·locats i les últimes tempestes van obligar a retirar-los. No hi ha ombres, més enllà de les que genera el mateix equipament", expressaven fa uns dies alguns usuaris. Des de l'Ajuntament confirmen que han retirat els para-sols i que se'n col·locaran uns altres que donaran més ombra. En principi, arribaran aquest mateix cap de setmana i s'ampliaran de nou a quinze elements repartits per tot l'entorn. "Són coses que es veuen quan la gent comença a fer servir la instal·lació i que hem d'adaptar", admeten les veus.

La renovada piscina de Polinyà ja està operativa

Cedida

El canvi més visible és la distribució de les piscines respecte a l'ordenació anterior. La més petita ha desaparegut per tal d’ampliar-ne la mitjana, amb una alçada d’un metre a la part més profunda. Aquesta segona piscina inclou un espai de poca profunditat per als més menuts. A més, s’hi han instal·lat jocs d’aigua del tipus aqua-splash. Un altre dels canvis importants és la substitució de la gespa natural per una altra d’artificial.

Pel que fa al manteniment, la segona piscina ha passat a tenir un tractament d’hidròlisi salina, el mateix sistema que s'havia col·locat a la piscina gran fa dos anys. També es van canviar totes les canalitzacions, incloses les de la sala tècnica, i es va substituir el paviment ceràmic per un altre de més resistent i més segur. Actuacions que han tingut una bona acollida entre els polinyanencs.