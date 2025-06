Sense piscina exterior a 30 de juny: "És un problema, sobretot, per als nens"

Els treballs a l'equipament municipal de Polinyà continuen i encara no hi ha data per a la reobertura

Els residents de Polinyà es mostren aquests dies contrariats a les portes de la piscina municipal exterior, encara tancada per les obres que els últims mesos s'han fet a l'espai. La decepció era evident el cap de setmana passat per la demora anunciada els últims dies. Les opinions es divideixen entre els que es resignen a buscar alternatives per pal·liar la calor d'aquests dies i aquells que han notat una mica menys l'impacte de l'ajornament de l'estrena. "Tenim piscina privada i per sort estic passant l'onada a casa", explicava el Marc. En aquesta línia, l'Alba troba altres equipaments o fins i tot la platja per a refrescar-se. "En general, faig poca vida al poble i no ho estem notant molt", expressava.

La data prevista per a l’obertura de les piscines municipals descobertes era el 26 de juny. Segons el consistori, les pluges abundants de la primavera han obligat a endarrerir aquest pronòstic. "Obrirem el més aviat possible. Si no sorgeixen imprevistos, molt aviat", insisteixen les veus consultades.

Dubtes entre els residents

Mentrestant, però, en el poble es respira cert escepticisme. "He passat per davant dels treballs aquest dilluns al matí i encara hi ha feina per a fer", sosté una veïna. "Tinc dos nens petits i sobretot a les tardes és un problema, perquè estàvem acostumats a anar-hi i ara hem de buscar altres opcions", lamenta la Raquel. En ple estiu, hi ha un element que afegeix pressió: els casals d'infants i campus esportius. "Van als jocs d'aigua i es remullen allà, però no és el mateix que anar a una piscina", sostenen les famílies.

La piscina exterior de Polinyà, encara tancada

Juanma Peláez

En un comunicat, l'Ajuntament va voler calmar les aigües. "El Govern municipal és coneixedor del malestar que això ha provocat entre els veïns de Polinyà", remarquen. En aquest context, mantenen l'esperança que la situació es pugui desencallar de forma imminent. La temporada d’estiu passada va finalitzar amb problemes greus a les piscines petita i mitjana impossibles de solucionar amb una reparació senzilla: calia una reforma integral. De fet, en el 2024 ja es va reformar la piscina gran i es va canviar el sistema de cloració de l’aigua a hidròlisi salina. "Donada la magnitud de l’obra, l’equip tècnic va considerar no obrir les piscines aquest estiu. Finalment, però, es va optar per tirar endavant el projecte de reforma tot i la seva complexitat i el poc marge de temps", adverteixen.

Juanma Peláez

En aquest període, s'han dut a terme tots els tràmits i els procediments necessaris en l'administració pública per portar a terme un projecte d’aquest abast. "Tot aquest procés segueix uns terminis establerts legalment que són impossibles d’escurçar i que es van allargar fins al març, quan es van iniciar les obres", avisen. Ara, l'objectiu fixat per l'executiu local és obrir les piscines abans del 10 de juliol. "La data definitiva la comunicarem tan bon punt l’equip d’obra, que treballa a contrarellotge, la pugui confirmar", reiteren. "Molt aviat, a Polinyà gaudirem d’una instal·lació millor, amb jocs infantils, una piscina nova, dutxes noves i gespa artificial", confien.

Allargament de temporada i devolució proporcional del preu

Un dels efectes afegits al retard és la impossibilitat de reajustar els preus dels abonaments, regulats per les ordenances fiscals aprovades al ple. "No es poden modificar sense passar, novament, per l’aprovació d’aquest òrgan. Això, però, ha estat impossible". D'una banda, perquè els terminis establerts legalment per fer aquest tipus de modificació són massa llargs. De l'altra, els preus s’haurien d’haver modificat tenint en compte els dies no gaudits i encara es desconeixen quins seran exactament. Tot i haver de cobrar els preus previstos -els abonaments ja s'havien posat a la venda-, sí que es podrà reclamar la devolució de la part proporcional, un cop acabada la temporada. A més, la temporada s’allargarà del 7 de setembre previst inicialment fins al 14 de setembre, una setmana 'extra'.

Un context advers a la rodalia

La situació se suma a un context complex en l'entorn polinyanenc. De fet, Sentmenat es troba en circumstàncies similars, a l'espera d'una nova piscina exterior després que es detectessin deficiències en l'actual que desaconsellaven completament la seva obertura. De moment, des del consistori ofereixen opcions com els jocs d'aigua a l'espai públic durant els caps de setmana.

A pocs quilòmetres, el ple de Palau-solità va aprovar a l'abril la licitació del projecte per al nou complex municipal amb piscina. Mentrestant, els veïns han de refrescar-se en instal·lacions privades o visitant altres municipis propers. Això suposa un risc: carregar de banyistes els equipaments públics d'aigua en altres poblacions vallesanes que miren de canalitzar la creixent afluència.