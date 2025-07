Una celebració inclusiva, amb activitats per a totes les edats i públics, que recupera amb força la programació d’aigua i manté el protagonisme de les entitats locals

“Sempre hem volgut fer una festa molt inclusiva, i per això hem consolidat, des de fa uns anys, tres escenaris diferents que treballen en paral·lel: l’Espai Familiar Els Plataners, l’Espai Jove i la plaça de la Vila per a un públic més adult.” Amb aquestes paraules, Mari Carmen Berenguer, regidora de Cultura i Festes, ha volgut resumir l’esperit de la Festa Major de Polinyà, que tot i les cancel·lacions i reprogramacions causades per la pluja d'aquest cap de setmana ha estat un èxit.

Com per exemple el 'correbars' que finalment s'ha fet aquest diumenge 13 de juliol a les 17 h, organitzat per VIP’s Polinyà. Tot i l’absència de la batucada habitual, el conjunt Batusão (del mateix poble) han acompanyat als participants d'aquesta activitat estrella amb la seva alegria i ritmes.

Pel que fa als canvis, la pluja ha impedit que se celebressin actuacions com la de Versión Imposible o l’Orquestra Meravella, per dificultats en el muntatge. “Vam optar per música amb DJ tota la nit a la plaça i la resta d’activitats van seguir amb normalitat”, detallen des de l'Ajuntament de la ciutat.

Encara queden activitats per celebrar-se aquest dilluns 14 de juliol; com el tobogan aquàtic a les 11 h (carrer dels Alps i carrer de Palau de Plegamans), les havaneres amb les Anxovetes a la plaça de la Vila o el correfoc amb els Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga a les 21.45h.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: