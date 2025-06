FOTOS | Així s'evacua l'edifici més alt del Vallès

La Torre Millenium, l'edifici més alt de tot el Vallès Occidental, s'ha buidat de gent aquest dimarts al matí després de realitzar el simulacre anual que han de fer per llei. "És un edifici de 90 metres d'alçada, 80 empreses, i unes 1.000 persones treballant-hi. Per alçada i per nombre de treballadors, estem obligats a fer-lo", comenten Isabel Font i Julio César Pombo, presidenta i vicepresident de l'edifici, respectivament. "Hem de saber què fer en cas d'emergència", afegeixen.

Enguany, no hi han pogut assistir ni bombers, ni Policia Municipal "per un tema de calendari", segons diuen, ja que s'ajornava un mes i molts treballadors ja no hi són al juliol i "perdia sentit amb menys gent". De totes maneres, s'ha pogut fer amb la màxima discreció possible i una part molt minoritària, gairebé inexistent, de l'edifici en sabia res. "Només s'ha avisat una notaria perquè no els coincidís amb hores de visita i una asseguradora que té servei 24 hores", explica Isabel Font.

Simulacre d'incendi a la Torre Millenium

Juanma Peláez

Com s'ha efectuat el simulacre?

L'equip de coordinació de la simulació d'evacuació de l'edifici, juntament amb els màxims directius de la Torre Millenium, han acordat engegar una màquina de fum a la planta 9, on hi ha la maquinària i el servei tècnic, perquè saltés l'avís dels sensors. Una vegada la instal·lació ha fet l'avís automàtic de la presència de fum, ha saltat l'alarma general i els treballadors s'han vist obligats a evacuar l'edifici, de 22 plantes. La incertesa i la curiositat han regnat durant els primers minuts, fins que la gent ha anat veient que no era un incendi real, sinó un simulacre d'incendi sense perill. "Hem estat tranquils durant tota l'estona. No hem pensat que fos real, la veritat", expliquen el Roger i el David, dos joves treballadors de l'edifici.

El Roger i el David, treballadors de la Torre Millenium

Juanma Peláez

Alguns vianants que passaven per allà han quedat encuriosits mirant què passava i, fins i tot, intentant trobar algun punt de foc a l'edifici des de la llunyania. Entre la incertesa dins de la calma, finalment, al cap d'un quart d'hora, aproximadament, els treballadors han pogut tornar a entrar i ha estat un moment de bromes i ambient distès. "M'espero l'estona que faci falta, però no pujo 17 pisos a peu segur!", comentaven uns companys de feina.

Fotos de Juanma Peláez

Simulacre d'incendi a la Torre Millenium

Juanma Peláez