FOTOS | Emoció a la celebració del Corpus Christi

Les catifes de flors s'han estès pels carrers de la ciutat aquest diumenge 22 de juny. A les 18 h, ha tingut lloc la missa solemne de Corpus a la ciutat, concelebrada pels preveres locals a Sant Fèlix . Tot seguit, s’ha celebrat la tradicional processó amb el Santíssim, que ha culminat amb la benedicció a la plaça de Sant Roc, davant de l’església. Amb aquest acte també s’ha posat fi a una altra de les imatges més simbòliques de la festivitat: l’ou com balla.

Molts sabadellencs i sabadellenques han sortit al carrer per presenciar una de les tradicions més arrelades del calendari litúrgic. Maria Taule explica: “he vingut moltes vegades des que era una nena molt petita. Encara tinc present l’època en què un rector va vetar les processons, sempre gaudeixo molt d’elles”. I afegeix: “és un acte on tothom que en vulgui formar part en pot formar part i si no el vols veure ningú t’obliga a venir”.

També hi ha qui recorda com gaudien familiars fa anys de la processó. Teresa Abat ha comentat: “fa molts anys passaven per davant de la casa on vivia, el meu avi fins i tot va arribar a pintar un quadre immens de la processó observant des de la finestra de casa. És una tradició que seguim, igual que l’ou que balla”.

Núria Cano, per la seva banda, ha vingut expressament per veure les catifes: “cada any anava a Sitges, era la meva tradició, i l’any passat vaig adonar-me que aquí també es feia. I veient com a la meva ciutat també ho fan, ara ja vinc aquí. És molt maco i una tradició única i especial”.

FOTOS DE DAVID CHAO: