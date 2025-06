Sant Fèlix i la Trinitat tornen a celebrar l'ou com balla per Corpus

Les parròquies de Sant Fèlix i la Santíssima Trinitat tornaran a celebrar l'ou com balla per Corpus aquest any, acompanyat de catifes de flors. La primera església va recuperar la tradició el 2021, mentre que la segona s'hi va afegir un any després.

A l'església de Sant Fèlix, aquest, dijous 19 de juny, a les 12 h (acabada la missa de 11:30 h) es farà la benedicció de la font de l’ou com balla, que s’instalarà al patí de la rectoria per cinquè any consecutiu. L'entrada es farà pel carrer de la Rosa. Diumenge, dia 22 de juny, al matí es confeccionaran les catifes de flors. Al vespre, es farà la missa solemne concelebrada pels preveres de la ciutat a les 18 h i, després, la processò amb el Santíssim, que acabarà amb la benedicció a la plaça de Sant Roc, davant l’església.

Celebració de Corpus, l`any 2024

Juanma Peláez

En el cas de la Trinitat, a la Rambla - carrer de Zurbano, l'ou com balla s'inaugurarà a partir de les 19 h de dijous, 19 de juny. I el mateix dia hauran començat a preparar dues grans catifes de flors; la de l'entrada tindrà un gran colom de la pau com a motiu destacat. Durant el cap de setmana se celebraran dues misses de Corpus: dissabte a les 20 h i diumenge a les 12 h. L'ou com balla funcionarà dijous de 19 h a 21 h; dissabte de 17 h a 20 h i, diumenge, d'11 h a 13 h i de 17 h a 20 h.

La tradició de l'ou com balla és d'origen medieval i consisteix a posar un ou en equilibri sobre el raig d'aigua d'una font ornamental, i serveix com a forma d'honrar l'eucaristia, part de la missa consistent en rememorar l’últim sopar de Jesucrist a través de l’acció de prendre l’hòstia consagrada i el vi. La primera documentació del costum és a la catedral de Barcelona el 1636, però es desconeix si provenia d'abans. També és habitual d'aquestes dates engalanar la font on hi ha l'ou.