Plantaran un miler d’arbres a diferents boscos urbans

Parcs i espais verds de Sabadell guanyaran un miler d’arbres en total en els pròxims mesos per incrementar la densitat del verd urbà. La Junta de Govern Local destinarà uns 500.000 euros al projecte, que ara sortirà a licitació, per plantar el miler d’arbres i unes 3.500 plantes arbustives.

Es treballarà per densificar nou espais verds i parcs urbans, i les plantacions es començaran a fer a partir de finals d’any, previsiblement, i segons l’època més idònia per a cada espècie. Els llocs escollits per plantar els arbres i incrementar la vegetació arbustiva són: Parc Taulí, Parc Central del Vallès, Parc i Torrent de la Romeua, Pollancreda de Castellarnau, Parc de Catalunya, avinguda de Pablo Iglesias, Bosc del Poblenou i Parc del Quebec.

En total, es millorarà la vegetació d’una superfície propera als 32.000 metres quadrats, amb la voluntat de guanyar verd, ombra i qualitat ambiental per fer la ciutat més resilient a les altes temperatures, segons defensa el consistori.

Objectiu 50.000 arbres

Aquest projecte forma part de la iniciativa municipal per naturalitzar la ciutat. L’obejctiu marcat és arribar a tenir 50.000 exemplars distribuïts a tots els districtes. Aquest mandat es preveu plantar 4.000 arbres, els mateixos que el Govern assegura que va plantar el mandat anterior. Aquesta fita es vol assolir amb la finalització de grans obres que estaven pendents d’acabar i que ja han acabat com el parc del Nord o el parc de les Aigües i la construcció de nous espais verds com el Jardí del Sud, a Campoamor, i la reforma del parc d’Odessa, a Can Llong. Entorns escolars, places i carrers també han incrementat el nombre d’arbres, així com diversos trams de la Gran Via, en la qual el Govern perseguia l’objectiu de naturalitzar-la.

El Govern remarca el paper clau dels arbres com a filtre natural per millorar la qualitat de l’aire, crear ombra i reduir la temperatura ambiental, així com per fomentar la biodiversitat i generar espais més saludables i agradables per viure i conviure.