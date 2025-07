Veïns de la Concòrdia de Sabadell denuncien la pèrdua setmanal de "milers de litres" d'una bomba d'aigua

Veïns del barri de la Concòrdia han expressat la seva preocupació davant de la situació que viuen al barri des de fa uns dies, arran d'"una gran mina d'aigua que perd molts litres a la setmana". Algunes persones que viuen per la zona van avisar fa temps a l'Ajuntament de Sabadell i, tal com expliquen, ja estan en contacte amb ells per posar una solució al problema. Segons indica un veí de la zona, "la mina perd una gran quantitat d'aigua a la setmana" i estan indignats per la poca preocupació que ha generat al consistori.

"Venim d'una sequera i sembla que no interessi que es perdi aquesta quantitat de litres diaris perquè sí", comenta un veí, visiblement indignat amb la situació. Davant d'això, els mateixos residents de la zona van tapar el sortidor d'aigua, visible des del carrer, però denuncien que, tot i això, continua rajant ininterrompudament internament: "Ara mateix el problema continua sent-hi, però ja no es pot veure pels baixos de l'edifici o la vorera", apunta el mateix veí.

Esperen que la situació es resolgui d'aquí poc de la manera més eficaç possible, ja que volen saber d'on ve aquesta aigua i, sobretot, els interessa prevenir que no els afecti els domicilis. Després d'uns dies amb la situació visiblement preocupant, estan esperant una resolució com més aviat millor per prevenir possibles danys futurs i aturar el problema que fa dies que arrosseguen, tot i que els mateixos veïns de la zona hi estan intentant posar remei.