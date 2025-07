Tanca una de les botigues més antigues del carrer Tres Creus

El Joan Garrido va obrir el seu negoci fa vint anys i baixa les persianes per jubilació i sense relleu generacional

Tanca el negoci tal com el va obrir: amb una festa en petit comitè i una plana al Diari de Sabadell. Fa vint anys, el Joan Garrido aixecava les portes d’un projecte que sintetitzava la seva passió per l’esport: la botiga Esports Tres Creus. Després de dues dècades de dedicació a temps complet i alegries compartides, explica, tanca el seu negoci per jubilació, sense relleu generacional. "Ha arribat el moment de jubilar-me", explica Garrido.

Esports Tres Creus va obrir portes el 20 d’abril del 2005. Aleshores, Garrido venia del món de l’electrònica, però l’esgotament el va empènyer a apostar per la seva passió: "Sempre he sigut una persona molt esportista. Vaig jugar al Centre d’Esports Sabadell amateur, sempre molt vinculat amb l'esport", exposa. Una passió que no només s'ha convertit en professió, també en llar.

El primer dia que obria va repartir informació bústia a bústia per donar-se a conèixer, també amb un anunci al Diari. Vint anys després, tanca sense necessitat de fer gaire soroll i havent esdevingut un dels referents del comerç del Centre. La decisió no és fruit d’una urgència, sinó d’un cicle que es tanca. Tot i això, Garrido reconeix que el petit comerç viu cada cop més acorralat: "Les grans marques no ens ajuden i els horaris s’han anat ampliant molt. Els grans poden rotar personal, però nosaltres…", reflexiona.

És, de fet, un dels negocis més antics d'un carrer amb força rotació comercial. Garrido ha estat testimoni directe de la transformació del carrer Tres Creus, una via a Sabadell que ha experimentat una forta transformació: de ser un carreró estret, ple de fàbriques tèxtils, fins a les amples voreres i edificis de nova construcció. "Ara és un carrer molt viu", sosté. El negoci ha funcionat amb regularitat i estabilitat, amb producte de gamma mitjana.

Joan Garrido, d`Esports Tres Creus

DAVID CHAO

Tot i que l’etapa s’acaba, Garrido no deixa enrere només una botiga: deixa un espai de vincles, amistats i records. "He fet amics que van començar com a clients i ara sopem junts, juguem a pàdel o celebrem Cap d'Any junts. Aquest barri, aquesta botiga, és casa meva". Si s'ha d'endur alguna cosa d'aquests anys, és el vincle amb la clientela, ja amics.

La botiga física tanca, però no del tot el projecte. Garrido ha traspassat el punt de venda —no pas el negoci— i continuarà una part de l’activitat online, especialment per a les comandes escolars que atén des de fa anys.

Com a colofó, tanca avui dilluns amb una festa de comiat: cava, càtering i amics. Tal com es va fer el primer dia, també hi haurà amb una pàgina al Diari de Sabadell. "Si vam començar amb una festa, tanquem amb una festa".