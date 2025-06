Els primers autobusos elèctrics de Transports Urbans de Sabadell (TUS) ja circulen per la ciutat. Sabadell ha incorporat a la seva flota urbana sis vehicles cent per cent elèctrics, que no emeten gasos contaminants. L’entrada en funcionament dels vehicles de zero emissions suposa que 41 dels 74 autobusos de la flota són de baixes emissions, el que representa més de la meitat (55%) del parc mòbil de TUS. “Defugim dels autobusos que deixen anar gasos contaminants i fan soroll", exposa l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Els nous autobusos, del model Karsan E-ATA de 12 metres, disposen de 25 seients i dues places per a persones amb mobilitat reduïda. Segons Xavier Andreo, gerent de TUS, són vehicles amb motors elèctrics de 250 kW de potència màxima i bateries de liti amb capacitat de 449 kWh, que permeten operar tota una jornada sense recàrregues intermèdies.

Els vehicles incorporen mirror cams –càmeres en lloc de retrovisors tradicionals–, cartelleria electrònica en color, i sistemes d’ajuda a la conducció (GCR2): avís de canvi involuntari de carril, detecció de vianants, frenada d’emergència i alcolímetre integrat. També compten amb pantalles informatives, videovigilància, sistemes de comptatge de passatgers i pagament amb targeta, millorant l’accessibilitat i l’experiència de l’usuari.



“Aquest model ha estat concebut des del disseny com a bus elèctric. Això fa que l’espai interior sigui més ampli i funcional”, ha explicat Andreo. A més, s’ha completat la instal·lació de sis carregadors dobles de 150 kW a les cotxeres i plaques solars de 40 kW, que en hores centrals cobreixen fins al 100% del consum de les oficines i tallers. Tot el sistema es gestiona amb el programari SCADA, que permet monitorar consums, optimitzar càrregues i detectar incidències en temps real.

Els sis primers elèctrics i els set autobusos híbrids incorporats el 2024 la inversió escala als 5,5 milions d’euros, 1,2 dels quals provenen dels fons europeus Next Generation. L’Ajuntament ja treballa en l’adquisició de 24 autobusos més híbrids i elèctrics, amb una inversió prevista de 14 milions d’euros. L’objectiu és que el 2031 tota la flota sigui de baixes emissions, amb un 40% de vehicles de zero emissions. L’objectiu és que l’any 2031 tota la flota sigui de baixes emissions, amb un 40% de vehicles de zero emissions.

Autobús elèctric TUS Sabadell

VÍCTOR CASTILLO Autobús elèctric TUS Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

En paral·lel, Sabadell impulsa una estratègia integral per millorar la qualitat de l’aire, reduir emissions contaminants i transformar l’espai públic amb la campanya Sabadell Respira. La campanya, que agrupa diverses accions en mobilitat, verd urbà, energia i entorns escolars, vol construir una ciutat més saludable i adaptada al canvi climàtic. “És una estratègia clara de ciutat. Busquem una Sabadell més sostenible i més verda, amb millor qualitat de l’aire”, ha afirmat l’alcaldessa.

En aquest mandat s’han plantat 4.000 arbres nous, que se sumen als 4.000 de l’anterior. “Treure arbres com els plataners és inviable. Suposaria un increment de fins a 8 graus a l’interior dels habitatges”, ha recordat Farrés. La ciutat arribarà als 50.000 arbres plantats, amb una cobertura vegetal que augmentarà en 128.000 m² i que captarà unes 200 tones anuals de CO₂.

Això es tradueix en la transformació de grans eixos com l’Eix Macià, la Ronda Collsalarca o la Via Alexandra, i en la creació i millora de parcs com el Parc del Nord i el Parc de les Aigües, amb més de 800 arbres plantats. També es reforça la vegetació al Parc Fluvial del Ripoll, amb actuacions d'un milió d’euros per millorar-ne l’accessibilitat i l’ús ciutadà.

Més àrees de joc

Des de l'Ajuntament també assenyalen la renovació de les àrees de joc infantil, amb una propera inversió de 2,2 milions d’euros per millorar deu zones, incorporar vegetació i crear entorns més amables, accessibles i adaptats al clima. Des de 2019, l’Ajuntament ha invertit més de 2,3 milions d’euros en la renovació de jocs infantils a tots els districtes de la ciutat.

Algunes de les darreres actuacions s’han dut a terme a les zones de joc de les places del Treball (a Gràcia), Lluís Mas (a Nostra Llar), d’Ernest Lluch (al Parc de Catalunya), dels Avets (a Ca n’Oriac), de Sant Agustí (a La Concòrdia), de Benjamín Garcia (Can Rull) i de la Creu de Barberà, i al carrer de Lucreci (Can Rull), entre altres.

Eficiència energètica i mobilitat activa

En l’àmbit energètic, l’Ajuntament de Sabadell ha substituït un miler de lluminàries per tecnologia LED, dins un pla més ampli que ja ha renovat el 90% de l’enllumenat públic, amb una reducció de 1.638 tones de CO₂ anuals i un estalvi de 5,1 milions de kWh. Fonts municipals assenyalen que això permet reduir 1.638 tones anuals d’emissions de CO2 i més de 5,1 milions de kWh de consum elèctric, alhora que contribueix a disminuir la contaminació lumínica.

Quant a mobilitat activa, s’amplia la xarxa ciclable amb nous trams com el carril bici entre Sabadell i Terrassa i millores al traçat de l’Eix Macià.

També s’ha renovat més de la meitat de la flota municipal, apostant per vehicles de baixes emissions.