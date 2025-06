Saps on és... el Tió que viu tot l'any a Sabadell?

Si mai heu passat pel carrer de les Antilles, al barri dels Merinals, potser us heu fixat que hi ha un Tió gegant plantat durant tot l'any en mig d'un parc, just al costat del CAP Merinals i el CEIF Arraona. Molts infants es pregunten què hi deu fer allà durant to l'any si, en teoria, s'hauria d'anar a amagar al bosc i sortir durant les setmanes prèvies al dia de Nadal, però hi ha una teoria comuna i clara: és un Tió tan gran i vell que ja està cansat de tornar al bosc i s'amaga en aquest petit racó del barri durant la resta de l'any, perquè quan arribi l'hivern pugui cagar centenars de regals.

També hi ha la possibilitat que hàgiu passat pel seu costat i ni tan sols us hagi cridat l'atenció, però per als més petits és un gran misteri que els fa pensar en mil-i-una teories diferents i els desmunta els esquemes constantment. Alguna altra de les teories que es comenten és la possibilitat que sigui el cap de tots els tions i faci una funció de vigilància: es queda allà durant tot l'any per poder controlar tots els nens i nenes que hi passen i veure com es porten. O encara una altra, més tendra, fins i tot: el Tió no pot tornar al bosc perquè necessita el caliu dels nens i nenes durant tot l'any, no només a l'hivern, i per això es vol quedar per allà a prop i no tornar a casa seva.

Tot això, però, només són teories. El que queda clar és que, quan volen, els infants són capaços de crear desenes d'històries i elucubracions per continuar aferrant-se a allò que creuen i que els resulta tan màgic i bonic com el Tió. Sigui quin sigui el motiu real pel qual hi ha aquell tronc en mig d'un parc del barri dels Merinals, però, crea moments màgics i tendres gràcies a la imaginació dels més petits de la ciutat.