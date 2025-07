Hi ha carrers a Sabadell que es reconèixer pel seu nom, pels seus comerços o per sobrenoms populars. I n’hi ha d’altres que passen gairebé desapercebuts... fins al punt que ni tan sols tenen nom. I al barri d’Espronceda hi ha un d’aquests espais curiosos: un carrer sense placa, sense nom i que no surt als mapes oficials. En concret, és un tram curt situat entre el carrer dels Drapaires i el carrer dels Aprestadors, dues vies que sí apareixen correctament senyalitzades. El carrer en qüestió connecta aquestes dues, però no hi ha cap portal ni edificació amb accés directe, i tampoc cap rètol que n’indiqui el nom.

El més curiós és que, ni el plànol municipal de carrers ni les principals plataformes de mapes digitals com Google Maps no li assignen cap nom. És com si aquest tram de carrer hagués quedat fora del registre, en un d’aquells buits que de vegades deixa l’urbanisme. La presència d’aquest tram sense nom ha generat dubtes entre veïns de la zona: com s’identifica en cas d’emergència? Quina adreça cal posar per demanar una actuació municipal? I, per què ha quedat fora del sistema habitual de nomenclatura viària?