Saps on és... la ruta dels arbres del Centre?

La ciutat compta amb desenes d’arbres diferents repartits per tota la ciutat i, per veure’n la varietat, el consistori va organitzar un itinerari pel Centre. Es poden trobar arbres molt singulars i poc comuns que només es veuen en alguns llocs i una diversitat immensa d’arbres que, segurament, molts sabadellencs no s’han fixat que hi són. Per exemple: a la casa Duran, es pot percebre com hi creix una gran figuera. Però al llarg del recorregut es poden observar falsos pebrers, bedolls o parkinsònia, entre molts d’altres.

L’itinerari, d’uns quatre quilòmetres i una durada de gairebé dues hores, aproximadament, presenta el següent ordre: comença des de la plaça de Clara Campoamor i continua per la Biblioteca del Vapor Badia, el carrer de les Tres Creus i la placeta del Pedregar, la plaça de Sant Roc, la plaça del Gas, el voltant del Mercat, la plaça del Pi-pi, la plaça d’Enric Granados, la plaça de les Dones del Tèxtil, la via Massagué i el Raval de Dins, el carrer de Sant Joan, el carrer de la Indústria i, finalment, la plaça de Frederic Mompou.

Aquesta ruta és la que estipula el consistori, però, evidentment, es pot començar des de qualsevol punt dels indicats, sempre que es continuï l'ordre indicat anteriorment. Així, es podran descobrir la diversitat d'arbres que ofereix la ciutat, sovint desconeguda per a molts habitants de Sabadell.