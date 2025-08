Sabadell amaga milions de curiositats en els seus carrers i places repartits per tota la ciutat. I el cas de la plaça de Lisboa, al barri de Can Llong, és un d’ells. Si bé molta gent sabria anar-hi només sabent el nom, d’altres no la trobarien a excepció de preguntar pel carrer quina plaça és, ja que no compta amb cap placa que acrediti el nom d’aquest espai. Dins de la mateixa plaça, no s’hi pot trobar cap indicació que digui el lloc on ets i és un dels pocs espais de Sabadell que no estan identificats a simple vista.

Aquest espai es va inaugurar el 17 de març del 2021, després de desenes de tràmits administratius que van alentir el procés de reforma de la plaça. La plaça de Lisboa, que va costar, aproximadament, 1,2 milions d’euros, va ser pensada per ser un nexe d’unió entre Can Llong i Castellarnau. En la inauguració, Farrés la va qualificar d’“espai emblemàtic” perquè allà mateix el Govern volia construir-hi una nova estació de Rodalies, que, de moment, no s’ha dut a terme. Ara, doncs, ja sabràs on és la plaça de Lisboa, encara que no ho indiqui.