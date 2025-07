Saps on és... l'edifici de La Llanera?

El 1917 es va acabar de construir l’edifici de ‘La Llanera Española’ o, simplement, La Llanera. Aquest conjunt fabril centenari és un bé cultural d’interès local (BCIL) per les seves característiques. Presenta un bon estat de conservació dels seus edificis, i regular en algunes parts en concret, segons recull el catàleg del patrimoni protegit de Sabadell, ja que és un dels immobles inclosos en aquest àmbit. L’edifici d’oficines, la nau amb coberta de dents de serra, la tanca i la xemeneia estan protegits.

La Llanera dona nom al polígon industrial on es troba, a la carretera de Prats de Lluçanes (km 0,5), poc abans del pont de creuar el pont en sentit nord. Va ser fundada per l'Asociación General de Ganaderos del Reino i altres participants, juntament amb empresaris sabadellencs i el rei Alfons XIII, segons el pla de patrimoni local. Inicialment no era només una fàbrica sinó que era una colònia tèxtil, amb habitatges pels treballadors que avui no es conserven. La fàbrica estava dedicada a comerciar, rentar i pentinar llana per a industrials.