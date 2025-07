Els jocs d’aigua del parc Cordelles, tancats per una avaria

Els jocs d’aigua del parc Cordelles han patit una avaria tècnica que n’impedeix el funcionament amb normalitat. Per aquest motiu, l’espai romandrà tancat com a mínim durant una setmana, mentre es duen a terme les tasques de reparació necessàries per garantir la seguretat i el bon funcionament de la instal·lació. La incidència va tenir lloc dilluns. Almenys fins al pròxim 14 de juliol no s'espera que es restableixi el servei en l'equipament d'aigua.

Els serveis tècnics ja estan treballant per resoldre la incidència amb la màxima celeritat possible. Un cop reparada l’avaria, s’informarà del restabliment del servei a través dels canals oficials de l’Ajuntament. El consistori ha traslladat un missatge lamentant les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar, agraint la comprensió i la col·laboració de la ciutadania.

Un espai consolidat

Els jocs d'aigua del parc Cordelles són una instal·lació inaugurada l’estiu del 2020 i que han guanyat adeptes en els darrers estius. Va ser una proposta del Consell d’Infants i Adolescents de Cerdanyola i des de la seva inauguració ha esdevingut un punt de trobada estiuenc consolidat a la ciutat.

Aquest any s'ha ampliat l'horari una hora a la tarda i s'obren tots els dies de 10 a 21 hores. A més, aquest any hi ha personal de seguretat a la zona i lavabos. Els jocs utilitzen un sistema de recirculació d’aigua, que permet mantenir el consum al mínim i garanteix l’eficiència hídrica. A més, l’aigua es desinfecta mitjançant tecnologia ultraviolada, fet que assegura el seu bon estat. Un sistema que ara caldrà revisar i arreglar.