El festival de curtmetratges freaks i fantàstics més multitudinari de l'Estat es viu a la comarca

Cerdanyola del Vallès esdevé la capital de la cultura freak. Del 14 al 18 de juliol, el Parc del Turonet tornarà a convertir-se en un espai únic de trobada, creativitat i llibertat d’expressió amb la 26a edició del Fantosfreak, el Festival Internacional de Curtmetratges Fantàstics i Freaks. Amb més de 300 curtmetratges rebuts i una selecció final de 40 peces, el festival es manté com una cita assenyalada en vermell dins el calendari cultural del país, amb una assistència diària d’entre 1.500 i 2.000 persones.

Com a prèvia al festival, a partir del dimecres 2 de juliol, la sala Elisa Arimany de la Biblioteca Central acollirà una exposició de cartells de les 26 edicions del Fantosfreak, un recorregut visual que permet repassar l’evolució del festival i la seva imatge trencadora al llarg dels anys.

L’edició d’enguany estarà dedicada al surrealisme, un dels elements més vinculats a l’esperit freak del festival. Aquest homenatge inclourà una menció especial a David Lynch, figura de referència del cinema surrealista mort aquest any i inspirador del nom del premi Garmangozia, que es lliura al curt amb més esperit freak. En aquesta línia, el curtmetratge Ostras, de José Antonio Olivares, ha estat destacat com el més surrealista de l’edició.

El festival s’inaugurarà cada dia a les 21 h amb actuacions musicals i donarà pas, a les 22 h, a la projecció dels curtmetratges.

Dilluns 14: Elyx (hard rock)

Dimarts 15: Medea (metal melòdic)

Dimecres 16: Aula Jazz Orchestra (jazz, swing, blues)

Dijous 17: Terra Kremada (metal en català)

Divendres 18: MagiasFreak, espectacle de màgia amb Iván Morente

A més, cada dia es presentarà un videoclip d’un dels grups que participaran al Festival de Blues del 2025, reforçant així la col·laboració entre festivals locals.

Tot i que la participació estatal és majoritària, Cerdanyola estarà representada amb tres curtmetratges de producció local: Detrás de ti de Marc López, Paranormal Taxi de Joan Ramon Viñas i Feliz Suicidio de Chesco Murillo. “Ens fa molta il·lusió veure com el Fantosfreak impulsa la creativitat audiovisual de la nostra ciutat”, explica Rafa Dengrà, director del festival.

Presentació del festival a Cerdanyola

Cedida

Aquest any, el cartell oficial del festival ha estat creat per Maika Dengrà, autora també de les darreres edicions. La seva proposta continua reflectint l’essència transgressora i surrealista del Fantosfreak, i esdevé un element central de la imatge del festival.

El regidor de Joventut, Santi Moro, destaca el valor del festival com a “proposta trencadora i espai de llibertat d’expressió, que dona veu a la gent jove i converteix el Parc del Turonet en un punt de trobada únic i inclusiu”. Per la seva banda, l’alcalde, Carlos Cordón, subratlla que “és una gran notícia que una iniciativa juvenil s’hagi consolidat com un referent internacional i compti amb una acollida excel·lent per part del públic i dels creadors”.