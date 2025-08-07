ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Una nova plaça a Cerdanyola

La transformació de l'indret comporta noves places d'aparcament

  • Nova plaça a Cerdanyola -
Publicat el 07 d’agost de 2025 a les 15:29

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha finalitzat les obres de transformació de l’espai situat davant dels pisos del carrer de la Clota 20, amb l’objectiu de convertir-lo en una nova plaça pensada per al gaudi dels vianants i per millorar la qualitat de l’espai públic

El nou espai compta amb diferents tipus de paviments, combinant zones de paviment dur amb altres de paviment drenant que afavoreixen la infiltració natural de les aigües pluvials. També s’ha instal·lat nou arbrat, mobiliari urbà i enllumenat per millorar la funcionalitat i el confort de l’espai.

Una de les millores destacades ha estat la creació d’una línia d’aparcaments al llarg de la plaça. Aquesta s’ha adaptat per conservar els dos grans arbres existents, retallant part de l’aparcament i ampliant la vorera per garantir la seva preservació.

L’actuació ha inclòs la construcció de dos passos de vianants elevats, que no només faciliten una millor accessibilitat per a tothom, sinó que també contribueixen a reduir la velocitat del trànsit rodat a la zona. A més, s’ha modificat l’aparcament en línia pel sistema de semi-bateria en el tram comprès fins a la rotonda amb l’avinguda de Roma. Aquest canvi ha permès incrementar el nombre de places d’estacionament i, alhora, reduir la velocitat dels vehicles gràcies a l’estrenyiment dels carrils de circulació.

Finalment, resta pendent la retirada del cablejat aeri de telefonia, una actuació que es preveu realitzar properament per completar la millora integral de l’espai.

Notícies recomenades