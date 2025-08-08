ARA A PORTADA
Les seqüeles de la sequera a Sabadell: "Hi ha espais verds que han quedat afectats" Marc Béjar Permanyer
El síndic, Josep Escartín: “Hem d’anar contra la gent que delinqueix, sense posar un segell” Marta Ordóñez
El BBVA admet que "no pot garantir" tots els beneficis esperats de l'opa i ja revisa "les sinèrgies" previstes Redacció
Una coneguda empresa de lloguer de cotxes s'instal·la en ple Passeig de la Plaça Major de Sabadell Redacció
Consulta pública per l'estudi de l'enllaç ferroviari a Cerdanyola entre l'R7 i l'R4
Les obres han de permetre millorar la capacitat i eficiència de les dues línies