Consulta pública per l'estudi de l'enllaç ferroviari a Cerdanyola entre l'R7 i l'R4

Les obres han de permetre millorar la capacitat i eficiència de les dues línies

Publicat el 08 d’agost de 2025 a les 09:51

El ministeri de Transports ha sotmès a informació pública l’estudi informatiu sobre la construcció d’un encreuament a diferent nivell a Cerdanyola del Vallès. L’actuació preveu una remodelació de l’actual connexió ferroviària de la línia R7 amb l'R4 de Rodalies definint un nou ramal inferior per a superar l’encreuament actual.

La línia R7 comparteix plataforma amb l'R8 a la sortida de l’estació de Cerdanyola-Universitat, mentre que en les immediacions de Cerdanyola ho fa amb l'R4. A la sortida de l’estació de Cerdanyola, la connexió entre les línies R7 i R4 es realitzen al mateix nivell. Això provoca que els trens que van cap a Cerdanyola Universitat ocupin part de la via de l'R4, limitant la capacitat operativa de les dues línies.

L’objectiu de l’actuació és incorporar la línia R7 al ramal de connexió sense que es produeixi l’actual encreuament, per això s’ha optat per un pas inferior. A l’estudi s’han analitzat diverses alternatives però s’ha proposat construir-lo a prop de l’autopista C-58. Es vol executar mitjançant un sistema d’empenyiment per tal de minimitzar les afectacions a l'R4.

El govern espanyol explica que les actuacions d’aquest estudi informatiu donen resposta al Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030. El procés d’Informació Pública de l’estudi durarà 45 dies hàbils des del dia següent a la publicació de l’anunci al BOE. Es podran fer comentaris sobre la concepció global del traçat. El mateix tràmit servirà perquè empreses ferroviàries i administradors d’infraestructures puguin emetre un informe sobre la concepció global del traçat projectat i dels aspectes funcionals o d’explotació inclosos en l’estudi.

