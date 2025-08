Obres en els accessos al PEM Guiera

Les obres d’arranjament i millora dels accessos al Parc Esportiu Municipal Guiera van començar a finals de juliol i es duran a terme durant els pròxims mesos amb data prevista de finalització l'octubre de 2025. El pressupost de les obres és de 121.351,32 euros (IVA inclòs) i l'empresa CIC3 OBRES I SERVEIS, SL és l'encarregada de dur a terme els treballs.

L’objectiu de la intervenció és executar un conjunt d’actuacions orientades a fer més fàcil l’accés als usuaris de l'equipament esportiu. Els treballs se centraran en realitzar dos nous accessos a l'edifici del PEM Guiera.

D’una banda, el primer dels accessos donarà servei a les pistes poliesportives, sense necessitat d'accedir a la instal·lació, sent l’accés directe des de l’avinguda Guiera mitjançant unes escales.

El segon dels accessos, es tracta d'una passarel·la que donarà accés al bar de l'equipament, sense haver d'entrar per dintre de les instal·lacions. Aquest accés permetrà, si es considera oportú per part de l'òrgan gestor, que el bar estigui obert fora de l’horari del Parc Esportiu. Per a realitzar un espai completament accessible a aquesta passera es reformarà part de la façana principal per a dotar-la de rampes i uns esglaons que anivellaran l’accés.