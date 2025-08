Una cursa per descobrir el passat ibèric a la comarca

La XVIII Cursa dels Poblats Ibèrics de Cerdanyola se celebrarà el diumenge 14 de setembre i ho farà tornant a passar pel Poblat Ibèric de Ca n’Oliver. Des del museu es prepararà un tram del jaciment perquè les persones esportistes i el públic puguin gaudir d’un dels indrets privilegiats de la cultura ibèrica de la ciutat. També col·laboren en l’organització la FEEC (Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada), l’entitat veïnal de Montflorit i el Bar Restaurant Montflorit.

Per aquesta edició del 2025, es mantenen les 2 curses circulars, una de 15,5 quilòmetres i 600 metres de desnivell positiu i un altre de 10,5 quilòmetres i 425 metres de desnivell positiu, totes dues plenes d’autèntics corriols. Per reduir el màxim l’impacte de la cursa al Parc de Collserola, el total de persones inscrites entre les dues curses serà de 500 atletes i no es donaran gots als avituallaments; els corredors i corredores hauran de fer servir el seu propi got o bidó, per tal de minimitzar l’impacte mediambiental.

La cursa infantil tindrà un circuit únic de uns 900 metres de distància, depenent del número de nens inscrits es decidirà el mateix dia quantes sortides hi hauran, ja que s’agruparan per edats. Tant la cursa com les curses infantils tindran com a punt central el Centre Cívic de Montflorit, on s’entregaran tots els dorsals i bosses de corredors.

Serà el Centre Cívic de Montflorit el lloc de sortida i arribada de les curses, la de la cursa llarga a les 8:30h i la de la cursa curta a les 9 h. A més, les persones inscrites podran remullar-se gratuïtament a la piscina quan finalitzi la prova. El lliurament de premis està previst a les dotze del migdia. Les inscripcions ja estan obertes.