Les famílies de l'Escola Bellaterra no s'aturen: "No volem renunciar al transport escolar"

Les famílies de l'Escola Bellaterra acceleren a contrarellotge per evitar que el curs 2025-2026 arrenqui sense transport escolar per a 141 infants -al voltant d'un centenar de famílies-. Membres de la Comissió de Transport de l'AFI del centre han alçat la veu amb noves accions per aturar l'eliminació del servei. "En les últimes tres setmanes, hem avançat molt i s'han explorat noves vies", ressalten.

El 15 de juliol la reivindicació va arribar a la Comissió d'Educació i Formació Professional del Parlament de Catalunya, mitjançant una intervenció que va posar sobre la taula la carpeta amb les particularitats de la ruta des de Cerdanyola. "Es va votar i aprovar una resolució a favor del manteniment del servei, amb els vots en contra del PSC", exposa Agustina Martínez, portaveu del grup. Malgrat la satisfacció per escalar la problemàtica a la cambra catalana, el col·lectiu apunta a la responsabilitat dels càrrecs públics. "Estem contentes, però la resolució no és vinculant si els polítics no tenen voluntat de fer un pas més", avisa.

Roda de premsa al Parlament

Cedida

En la roda de premsa al Parlament de Catalunya, les representants van estar acompanyades per diferents formacions polítiques. "Vam detectar certa sorpresa per la nostra presència. Per ara, veiem que no es vol seguir el mandat del Parlament". La comissió considera que l'opció que ha plantejat l'Ajuntament, un servei de bus urbà, no és segura ni adequada, i ha quedat descartada en les condicions inicials davant les dificultats logístiques que comportaria. "Estem avançant amb el síndic de greuges i volem continuar manifestant-nos, que és el camí que ens queda", adverteixen.

L'AFI també es va expressar en el ple de juliol a l'Ajuntament cerdanyolenc. El Govern municipal, lamenten, manté el seu immobilisme, llançant "pilotes fora". Fonts municipals consultades pel Diari no preveuen una resolució imminent i la paràlisi habitual durant el mes d'agost amenaça d'eternitzar el conflicte. Enmig de l'estira-i-arronsa, l'entitat ha buscat teixir complicitats amb David González, regidor d'Educació, perquè fes d'interlocutor amb el Departament. Una opció que, de moment, no ha tirat endavant ni ha permès desencallar la situació.

Una ruta de transport "no obligatòria"

De moment, s'obre un escenari d'incertesa. "Cal ser conscients que estem en una situació molt greu. A finals de juliol i sense solució per a l'inici de curs. No hi ha voluntat ni acostament que ens faci creure que això es desencallarà abans que arrenqui el curs". I afegeixen: "No sabem què farem les primeres setmanes. Cadascú s'haurà d'organitzar per la seva banda, però no volem deixar de lluitar". Des que es va saber la notícia de la supressió, han valorat impulsar un transport privat de més capacitat, però és una opció que no ha convençut les famílies i que arribaria només a un terç del total d'afectats.

Concentració de la comissió de l`AFI de l`Escola Bellaterra

Cedida

En aquest punt, Educació assenyala que es tracta d'una competència delegada a través dels Serveis Territorials, al Consell Comarcal del Vallès Occidental. "La ruta de l'Escola Bellaterra, en circular per dins del terme municipal de Cerdanyola, és considerada com a no obligatòria", sostenen les veus de la Generalitat. A més, les ciutats de més de 50.000 habitants tenen la competència del transport col·lectiu urbà de viatgers. En la mateixa línia, des del Consell Comarcal reiteren que els beneficiats sabien que el transport no estava garantit i que és un trajecte no obligatori. Davant l'estancament actual, les famílies s'emplacen al setembre per tornar a fer soroll. "No volem renunciar al servei", tanquen.