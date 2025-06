Les famílies de l'Escola Bellaterra eleven la protesta per l'eliminació del transport escolar

La Comissió de Transport de l’AFI de l'Escola Bellaterra vol apujar el to en les seves protestes per l'eliminació del transport escolar prevista el curs vinent. L'entitat fa una crida a la comunitat educativa i entitats del municipi per dur a terme una nova acció reivindicativa aquest dimarts a primera hora a la rotonda de Renfe-UAB, al carrer de Serragalliners.

Les famílies del centre denuncien que encara no tenen solució viable de mobilitat per part de les administracions implicades -Ajuntament de Cerdanyola i Generalitat-. A només quinze dies de finalitzar el curs, avisen, la incertesa creix. I el risc que més de 140 infants tinguin problemes per accedir a l'escola és cada vegada més angoixant. "Des de l'Ajuntament se'ns proposa allargar un servei urbà ja existent, sense cap garantia de seguretat per als nens. Són cinc quilòmetres des del centre de Cerdanyola. No pot ser una solució perquè són nens molt petits i igualment t'obliga a acompanyar-los", sosté Agustina Martínez, portaveu de la comissió.

Protesta per l`eliminació del transport a l`escola Bellaterra

ACN

La convocatòria d'aquest dimarts preveu acabar a les portes del centre per expressar la preocupació del col·lectiu. A més, no descarten elevar les queixes a instàncies superiors. "Més que voluntat negociadora per part de l’administració sembla que s’estan aplicant tècniques dilatadores del temps que disposem i dissuasives per tal que les famílies esgotin les seves forces", qüestionen les veus. "A falta d’una proposta clara, segura i sostenible mediambientalment per part de l’Ajuntament i sense resposta de la Conselleria d'Educació i de la seva màxima responsable Esther Niubó a la insistent demanda de respostes i petició d’una reunió per part de la comissió, hem decidit fer un pas més en les nostres accions reivindicatives", confirmen.

La supressió del servei ha motivat diferents manifestacions a les portes de l'Ajuntament cerdanyolenc. Des del consistori insisteixen que es busquen alternatives. Allargar la línia urbana està sobre la taula. Igualment, la decisió ha estat presa per Educació, que és l’ens competent, responsable i que actualment finança la major part del cost d’aquest servei. Tot plegat, basant-se en criteris de lluita contra la segregació escolar. Els arguments, però, no convencen les famílies afectades, que avisen: "No pensem aturar-nos". El Parlament va declarar el 2017 la singularitat de l’Escola Bellaterra i això significa que el centre té unes característiques pròpies que requereixen solucions específiques. De moment, des del Departament no s'han pronunciat sobre la qüestió.