Cerdanyola avalua l’eficàcia de la ZBE amb tres nous dispositius

Cerdanyola 'fiscalitza' l'eficiència de la ZBE. L’Ajuntament ha instal·lat tres dispositius de mesura de la qualitat de l’aire en diversos punts del municipi. Aquesta acció s’emmarca en el desplegament de la Zona de Baixes Emissions, que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2024, i té com a objectiu reforçar el seguiment i control dels nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat.

Els tres mesuradors s’han ubicat al centre de la ciutat, a la carretera de Barcelona i a la zona de La Bòbila. Aquests punts permeten tenir una visió representativa del comportament de la qualitat de l’aire en diferents àrees del municipi.

Els equips monitoritzaran en continu diversos contaminants, com les partícules en suspensió (PM1, PM2,5 i PM10) i els òxids de nitrogen (NOx), així com paràmetres meteorològics com la temperatura, la humitat i la pressió atmosfèrica. A més, un dels dispositius també mesurarà compostos orgànics volàtils (COVs), i un altre incorporarà un anemòmetre per analitzar la velocitat i la direcció del vent.

Es tracta d’una iniciativa impulsada pel consistori i que ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. La finalitat és disposar d’una mesura addicional per avaluar el grau d’eficàcia de la ZBE i l’assoliment dels objectius ambientals establerts. Aquests nous dispositius complementaran la informació que proporcionen altres equips instal·lats de manera puntual per organismes com la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.