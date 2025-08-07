ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Detingut un menor per etzibar un cop de puny a un passatger de Rodalies

L'agredit havia cridat l'atenció d'un grup de joves incívics quan va ser colpejat per un dels usuaris

  • Un tren de Rodalies -
Publicat el 07 d’agost de 2025 a les 10:56

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un menor d'edat acusat d'agredir un passatger de Rodalies Renfe. Els fets van passar a l'interior d'un tren que circulava en direcció Manresa. L'agressió va tenir lloc entre les parades Montcada i Reixac-Santa Maria i Cerdanyola del Vallès.

Segons han precisat fonts policials al Diari, un grup de nois joves estaven posant els peus damunt del seient. Un fet que va advertir un altre usuari, que els va cridar l'atenció per la conducta incívica. La resposta d'un dels membres del grup va ser etzibar-li un cop de puny que li va provocar ferides.

En rebre l'avís, els agents van arribar a l'estació, on baixaven tres joves, identificats per la gent de dins del tren. La policia catalana va detenir el menor a la sortida de l'estació de Cerdanyola. L'individu ha estat acusat d'un delicte de lesions arran de l'incident.

Notícies recomenades