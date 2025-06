Inauguració amb reivindicació veïnal de la nova plaça del Pi de Bellaterra

Bellaterra va inaugurar dijous al vespre la remodelació de la plaça del Pi, a tocar de l'estació dels Ferrocarrils. Des de l'Ajuntament de Cerdanyola reivindiquen que l'estrena suposa sumar un espai renovat que guanya en qualitat urbana i que vol esdevenir un punt de trobada i d’activitats per al veïnat. En aquest sentit, el president de l'EMD Bellaterra, Josep Maria Riba, destaca que “ara tenim una plaça més agradable, segura i preparada per fer-hi activitats positives per al poble”.

El responsable de l'entitat avisa que encara manca alguna actuació i planificar les activitats en l'indret, en un procés d'optimització que obrirà un procés participatiu per recollir els suggeriments dels residents. L'objectiu és revitalitzar l'espai i potenciar el comerç, culminant unes intervencions que es pretenen presentar en societat de cara a la Festa Major de mitjans de setembre. "Des del govern de l’EMD estem convençuts que aviat molts dels que avui pensen que no ha estat una bona idea fer aquesta remodelació, canviaran d’opinió", manté Riba.

Protestes en la inauguració de la plaça a Bellaterra

Cedida

De fet, l'acte, que va reunir autoritats i veïns, va estar marcat per la concentració d'un grup de veïns que van aprofitar la cita per expressar cert descontentament i traslladar la voluntat de canvis. En aquesta direcció, la Comissió d’Annexió de Sant Cugat va instar amb pancartes i un discurs públic els municipis de Cerdanyola i Sant Cugat a buscar una entesa per fer l’encaix de Bellaterra dins de Sant Cugat. Un vell anhel d'una part de la ciutadania -votat a les urnes- que va quedar palès amb les proclames dels presents en l'estrena de la plaça.

El projecte ha estat finançat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola, dins del Pla Únic d’Obres de Catalunya, i executat per l’EMD de Bellaterra amb la participació activa del veïnat. La remodelació, sostenen des del consistori cerdanyolenc, exemplifica el treball coordinat entre administracions, com destacava la tinenta d’alcaldia Conchi Martínez en l'acte.