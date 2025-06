Concerts, cinema a la fresca, circ, contes i noves propostes al Cerdanyola Menuda

Els infants de Cerdanyola es preparen per a una nova festa cultural amb els més petits com a protagonistes. L’Ajuntament dona continuïtat al festival Cerdanyola Menuda, que enguany arriba a la seva tercera edició amb una programació ampliada i pensada per a un públic familiar. La cita se celebrarà del 3 al 26 de juliol i manté la voluntat d’oferir activitats culturals i lúdiques de qualitat, accessibles i diverses, aprofitant els espais públics del municipi vallesà.

El concert del grup El Pot Petit, referent de la música infantil, serà el gran reclam del festival. L’actuació tindrà lloc el dissabte 5 de juliol a les 19:30 h a la plaça Pla de les Alzines (Mercat Les Fontetes), i oferirà un espectacle ple de música, titelles i imaginació per a gaudi de petits i grans.

Inici del 3 de juliol

El festival s’obrirà el 3 de juliol a les 18 h amb una sessió especial d’IndiFest per a Xics, amb curtmetratges sobre llegendes i sabers ancestrals a l’Espai Infantil, acompanyats d’una activitat plàstica i lúdica. L’endemà, 4 de juliol, la plaça Pla de les Alzines acollirà l’espectacle Pessic de Circ, una proposta interactiva i sorprenent.

Aquesta edició també inclourà una jornada amb Pallassos sense frontetes, el 6 de juliol, amb una programació familiar d’activitats artístiques i espectacles que celebra els 30 anys de l’ONG Pallassos sense fronteres, també a l’Espai Infantil.

La programació es completarà amb tres sessions de cinema a la fresca els dies 12, 19 i 26 de juliol a la plaça de Sant Ramon, amb les projeccions de Migración. Un viaje patas arriba, Buffalo Kids i Garfield: La pel·lícula.

Amb el Cerdanyola Menuda 2025, el consistori vol refermar el seu compromís amb la cultura i l’oci familiar durant els mesos d’estiu, consolidant aquest festival com una cita esperada per les famílies cerdanyolenques i de la rodalia.