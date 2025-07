Cerdanyola, capital internacional de l’hoquei patins

La Zona Esportiva Municipal Can Xarau tornarà a ser l’escenari d’un dels grans esdeveniments internacionals d’hoquei patins. Del 21 al 24 d’agost, Cerdanyola acollirà per segon any consecutiu la GoldenCat, un torneig reconegut per la World Skate i organitzat per la Federació Catalana de Patinatge, amb la col·laboració del Cerdanyola Club d'Hoquei. La cita reunirà algunes de les millors seleccions del món, tant en categoria masculina com femenina.

Concretament, en la categoria masculina hi competiran França, Itàlia, Portugal i Catalunya, mentre que en la femenina ho faran França, Portugal, Catalunya i Alemanya. A més del torneig sènior, la GoldenCat tornarà a incloure dues propostes paral·leles d’èxit: la Youth GoldenCat, un torneig internacional sub13 de seleccions (masculí i femení), i el Torneig 3x3 GoldenCat, obert a equips de base de la federació.

La competició, que se celebrarà per segon any cnonsecutiu a Cerdanyola, forma part de la Setmana Catalana de l’Esport, impulsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. Es consolida així com la gran festa de les seleccions catalanes i una cita clau abans de l’Europeu masculí de setembre.