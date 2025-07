El concurs Mirna Lacambra reuneix al Principal el futur de l’òpera a Catalunya

El Teatre Principal ha acollit aquesta setmana, amb final ahir divendres, el Concurs Mirna Lacambra organitzat per la Fundació Òpera Catalunya (FOC).

La cita reuneix el present i futur de l’òpera catalana i té l’objectiu de recolzar i promocionar els joves cantants nacionals. El concurs serveix per donar accés als cursos de l’Escola d’Òpera de Sabadell, creada el 1996 per la soprano Mirna Lacambra, fundadora i presidenta de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS). El concurs va néixer 10 anys abans, amb el nom de Concurs Eugenio Marco.

Diferents moments del concurs d’òpera al Principal

Juanma Peláez

Els alumnes de l’Escola d’Òpera es formen durant el curs de manera exhaustiva en tot allò que una bona funció d’òpera requereix, tant a nivell musical com escènic. El punt final de la formació és representar una òpera davant del públic, compartint la producció que ofereix el Cicle Òpera a Catalunya amb artistes professionals. D’aquesta manera es busca equiparar els cantants emergents amb els consolidats.

Inici de la temporada

Aquest any 2025 l’òpera seleccionada per al curs i per iniciar la Temporada 2025-2026 d’Òpera a Catalunya serà Le nozze di Figaro, de Mozart. El jurat del concurs està format per la pròpia Mirna Lacambra, presidenta de l’AAOS i presidenta d’honor de la Fundació Òpera Catalunya; Daniel Gil de Tejada, director d’orquestra i de cor; Eduard Giménez, cantant i professor del Conservatori del Liceu; Francesca Roig, professora de cant; Ramon Gener, músic i escriptor; Pau Monterde, director teatral i professor de l’Institut del Teatre; Miquel Gorriz actor, director teatral i professor d’interpretació i Jordi Torrents, secretari del jurat.

En el Concurs Mirna Lacambra hi col·laboren la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Cultura, la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Fluidra, l’Ajuntament de Sabadell, el Ministeri de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

A finals de juny, l’Escola d’Òpera va rebre un reconeixement de la VIIa Edició dels Premis Ópera XXI, que són els premis nacionals de la lírica.

Diferents moments del concurs d’òpera al Principal

Juanma Peláez

Diferents moments del concurs d’òpera al Principal

Juanma Peláez