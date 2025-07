Can Deu es vesteix de festa amb un programa breu però que espera una alta participació. L'activitat estrella, el sopar de barri, serà una de les més multitudinàries. Ara per ara, segons els organitzadors, ja s'han venut més de 150 tiquets. La festa començarà divendres 11 de juliol a les 20:00 h amb el tradicional pregó d'inici. Tot seguit, a les 20:30 h, la companyia Alma Flamenca Sabadell oferirà una actuació que promet emocionar. A les 22:00 h, la nit continuarà amb el Festival Sound Disco Party, una sessió musical per començar la celebració amb ritme i energia.

El dissabte 12 de juliol estarà dedicat a tota la família. A les 11:00 h, els més petits podran gaudir del canó d’escuma i jocs organitzats per AE Can Deu i SMATSA. A la tarda, a les 18:30 h, hi haurà animació infantil amb El Flabiol. Més tard, a partir de les 19:30 h, la dansa serà la protagonista amb sessions de ball en línia i ball de saló, conduïdes per Juana, Félix i Tere, i Niceto i Mari. A les 21:00 h, els veïns i veïnes es reuniran per sopar plegats en la Cena de Barri, seguida a les 21:30 h per l’actuació de la Tuna de Barcelona. Finalment, de 23:00 h a 01:45 h, Mon Start Band posarà el toc musical per acabar la jornada amb festa.

Diumenge 13 de juliol, la festa continuarà a les 19:30 h amb actuacions de dansa a càrrec de l’Acadèmia Va de Ball. A les 20:40 h, la cantant Carmen Morral oferirà un concert. A les 22:00 h, l’actuació de les emblemàtiques Forques de Can Deu tancarà la Festa Major amb un espectacle únic.

Durant tot el cap de setmana, hi haurà una àmplia oferta d’activitats paral·leles com la carpa de rostisseria Tasta’m, la fireta inclusiva d’artesanes de Catalunya, la presència de l’Associació Refugi Gats Can Deu, el Carnaval Can Deu, i un munt d’atraccions ecològiques com carrusels, llits elàstics, i un vaixell pirata.