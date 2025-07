Casa Gispert, tradició, qualitat i proximitat en un espai pensat per gaudir de la compra

Aquest passat Nadal, Casa Gispert va inaugurar la seva tercera botiga física al centre de Sabadell, concretament al carrer Gràcia, 9. Després de 175 anys d’història, aquesta nova obertura representa una fita important per a l’empresa, que manté intactes els valors de tradició, qualitat i tracte personal que la caracteritzen des de 1851. Amb aquesta nova ubicació, Casa Gispert referma el seu compromís amb el comerç de proximitat i amb el client que busca una compra conscient, saborosa i de confiança.

La nova botiga de Sabadell està pensada per acollir amb calidesa. Un espai conceptualitzat amb una escala humana, on tot convida a passejar, mirar, tastar i comprar sense pressa. Una botiga pensada per al confort, per tornar a l’experiència de la compra tradicional, amb el millor dels productes de la terra. Un lloc on cada detall està pensat per facilitar la compra i fer-la agradable, amb una selecció cuidada i una presentació elegant i pràctica.

La nova botiga de Casa Gispert, al carrer de Gràcia, 9

A Casa Gispert, l’artesania i la dedicació es respiren a cada racó. Fidels a una manera de fer que ha estat perfeccionada al llarg de generacions, els productes són elaborats amb cura, amb un criteri molt exigent a l’hora d’escollir les matèries primeres. El nostre sistema de torrat, exclusiu i artesanal, amb forn de llenya d’alzina, garanteix una cocció lenta i homogènia que conserva al màxim les propietats organolèptiques dels productes. És aquest torrat el que ha captivat xefs, pastissers i xocolaters d’arreu del país, convertint Casa Gispert en referent de qualitat dins i fora de les nostres fronteres.

A Sabadell, com a Barcelona i Terrassa, hi trobareu una àmplia gamma de productes: fruita seca crua, torrada, deshidratada i caramel·litzada; fruita seca amb xocolata; cafè torrat a casa nostra com fa més de 100 anys; espècies de tot el món, des de les més quotidianes fins a les més exòtiques, com la vainilla, la canyella de primera qualitat o el safrà DOP La Mancha.

També oferim una gran selecció de xocolates per a regalar o per al consum propi, així com safates pensades per compartir en sopars, berenars o celebracions familiars. Disposem de tes verds, negres i blancs, així com rooibos, herbes i tisanes tradicionals, tots d’altíssima qualitat. I per complementar qualsevol compra, el nostre celler inclou caves, vins i licors com la nostra ratafia, vermut i mistela.

Altres productes icònics de Casa Gispert inclouen mels, carquinyolis, olivades, cremes de fruita seca (totes sense gluten i la majoria veganes), torrons, neules, nougats, olis i vinagres condimentats, preparats amb receptes centenàries. Els nostres olis d’oliva verge extra aromatitzats són ideals per a arrossos, pizzes, amanides o simplement per fer un pa amb tomàquet de luxe.

A més, disposem de formats diversos: a granel, que permet comprar la quantitat justa i afavorir la sostenibilitat, i també en envasos adaptats per a una millor conservació. Tots els nostres envasos són part d’un projecte d’R+D: bosses totalment reciclables, monomaterial i aptes per a alimentació, envasades a la nostra planta de Viladecavalls, que funciona amb energia fotovoltaica. Un pas ferm cap a un model de venda més responsable i sostenible.

Interior de la botiga de Casa Gispert, al carrer de Gràcia

A la nova botiga de Sabadell també preparem lots i obsequis amb productes de proximitat, pensats per a totes les butxaques. Detalls únics, elegants i gustosos per regalar en qualsevol ocasió. A més, oferim experiències: sessions de tast molt ben dinamitzades, pensades per descobrir en grup tot allò que fa singular Casa Gispert. Tant si és una trobada d’amics, una sortida familiar o un esdeveniment organitzat, les sessions permeten conèixer, tastar i gaudir del millor del nostre catàleg.

El servei, un dels nostres grans valors, és fruit d’una formació constant del nostre equip. L’objectiu: entendre què necessita el client, escoltar-lo i poder-lo assessorar amb coneixement i passió. Volem que comprar a Casa Gispert no sigui només una compra, sinó una experiència per repetir.

Obrir a Sabadell ha estat una decisió natural. Molts sabadellencs ja ens coneixien i esperaven amb il·lusió una botiga propera. D’altres ens estan descobrint ara, amb la sorpresa agradable de trobar-nos al cor de la ciutat, al carrer Gràcia, 9. I nosaltres, com sempre, els rebem amb un somriure i els braços oberts.

Casa Gispert és lloc on fer la compra habitual: nous, ametlles, avellanes, festucs, anacards, panses, dàtils, nabius, prunes... Tot allò que qualsevol persona pot necessitar en el seu dia a dia per seguir una alimentació sana, equilibrada i saborosa.

