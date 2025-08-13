Netejar per protegir: cuidar el teu entorn pot prevenir un incendi

Cada any, els incendis forestals posen en perill cases, famílies i tot un entorn natural que triga dècades a recuperar-se. Davant d’aquest risc, hi ha una acció que pot semblar senzilla, però que és essencial: netejar. Netejar el jardí, eliminar el sotabosc, mantenir franges de protecció al voltant d’habitatges i urbanitzacions. No és només una qüestió estètica: és una de les millors mesures d’autoprotecció que tenim a l’abast.
La prevenció comença molt abans que el foc arribi. No es tracta només de preparar-se per a una possible emergència, sinó d’evitar que aquesta es produeixi. Els bombers ho veuen clar: una neteja ben feta frena la intensitat del foc i guanya temps perquè els equips d’emergència puguin actuar. Per això, cada any insisteixen en la importància de tenir els espais preparats abans de l’estiu. No és una exageració, ja que aquesta pot ser la diferència entre salvar una casa o perdre-la.
A moltes comunitats ja s’estan fent passos valents. Veïns que es coordinen per fer neteges conjuntes, ajuntaments que faciliten suport tècnic o logístic, i fins i tot acords amb pagesos i ramaders per mantenir camps actius com a tallafocs naturals. Són exemples reals que mostren que, quan ens impliquem col·lectivament, el risc es redueix molt significativament.
La natura no s’autoneteja: ens necessita a nosaltres
La neteja no és una acció puntual, és un hàbit de manteniment que hem d’incorporar com a part de la convivència amb el medi natural i, que tan sols amb aquests petits passos, podem assolir:
- Tallar la vegetació baixa i seca que pot actuar com a combustible.
- Eliminar restes de poda, llenya acumulada o residus que pot facilitar la propagació del foc.
- Mantenir nets els camins d’accés perquè els serveis d’emergència hi puguin arribar sense obstacles.
- Evitar fer servir bufadors, desbrossadores, radials o motoserres els dies de calor, vent o sequera extrema, ja que poden provocar espurnes.
A més, fer aquestes tasques abans de l’estiu -abans que arribi el període de màxim risc- és fonamental. El foc no avisa, però sí que dona marge per preparar-se. No esperem que sigui massa tard.
La prevenció comença a casa
Així com sabem que no hem d’encendre foc entre març i octubre o llençar burilles al bosc, també hem d’assumir la neteja com a part de la cultura preventiva. I no només als espais públics, també els entorns privats són essencials. Un jardí ple de vegetació pot convertir-se en una porta oberta al foc.
Tenir cura del nostre entorn no és només protegir la mateixa propietat, també és protegir els veïns, el bosc, i tot el que compartim. Perquè el foc no entén de tanques ni límits, pot estendre's arreu.
I si veus foc o fum, actua amb rapidesa i responsabilitat
- Allunya’t amb calma però sense perdre temps.
- Truca al 112 immediatament, encara que pensis que algú altre ja ho ha fet.
- No bloquegis accessos: cada segon és vital perquè els bombers puguin arribar.
- Ajuda, si pots fer-ho de manera segura, però mai posis en risc la teva vida.
Cada minut pot marcar la diferència entre un incendi controlat o una catàstrofe. Actuar correctament davant d’un foc o un fum és essencial.
Aquest estiu, que la prevenció sigui l’eina que ens protegeix
Els incendis no són només una conseqüència del canvi climàtic o de la mala sort, sinó que sovint, són el resultat de la manca de previsió. Per això, cal que siguem conscients que, amb petits gestos, podem marcar una gran diferència.
Aquest estiu, netejar no és només ordenar, és actuar amb responsabilitat. És protegir casa nostra, el nostre entorn i tot allò que estimem. Perquè, al cap i a la fi, no és només netejar. És protegir.