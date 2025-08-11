El Govern situa la lluita contra l’obesitat infantil com un repte de país

A Catalunya, segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2024, un 21,3% del infants d’entre 6 i 12 anys té sobrepès i un 11,3% pateix obesitat. El percentatge d’obesitat és superior entre els nens (14,0%) que entre les nenes (8,3%).
Per abordar aquest problema de salut pública, és important que el seu abordatge i prevenció s’inclogui en el marc de polítiques equitatives que redueixin les desigualtats socials i comercials de la salut, posant èmfasi en l’entorn i les condicions de vida dels infants i les seves famílies.
Amb aquestes xifres a la mà, el Govern de la Generalitat ha decidit situar la lluita contra l’obesitat infantil com un repte de país. En aquesta estratègia de prevenció i abordatge de l’obesitat infantojuvenil, el Govern de Catalunya i el Departament de Salut consideren que una de les claus consisteix en evitar l’estigma i l’assetjament per raó de pes i/o morfologia corporal. L’estigma del pes succeeix quan una persona és jutjada, criticada o exclosa pel seu cos i aquesta situació també pot afectar greument la seva salut emocional i física.
Per implementar aquesta estratègia de prevenció davant l’obesitat infantil hi ha diferents elements que han de ser prioritaris. En primer lloc, oferir una criança positiva que vetlli per la cura i el desenvolupament de les capacitats dels infants donant-los el reconeixement adequat i orientant-los d’acord amb uns límits establerts que permetin el seu creixement com a persones. En segon lloc, evitar fer comentaris sobre el seu físic, el d’altres persones o el propi, tot educant-los en la diversitat i el respecte. En aquest sentit, cal estar el cas de la situació dels infants en l’entorn escolar i buscar espais de comunicació per tal de prevenir i actuar sobre possibles situacions d’assetjament escolar.
També és important procurar seguir una alimentació saludable en l’entorn familiar, i almenys un cop al dia poder tenir un àpat en família per promoure la salut de l’infant. A més, gaudir del temps d’oci en família i sempre que es pugui en contacte amb la natura, afavoreixen el benestar i contribueixen a la millora de la salut.
MÉS INFORMACIÓ A https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/o/obesitat/
Els mil dies d’or d’un infant
Els mil dies d’or és un concepte que fa referència als primers mil dies de vida, i que abasta des de la concepció fins als dos anys de vida de l’infant. Aquesta etapa es considera essencial per desenvolupar les potencialitats del nadó, cosa que dependrà de les oportunitats que tingui per créixer saludable, ben nodrit, predisposat a l’aprenentatge, emocionalment segur i sent escoltat, i de l’accés que tingui a serveis adequats de salut, alimentació, educació i protecció.
En aquest context, cal tenir en compte cinc aspectes directament relacionats i que tindran una incidència en el creixement del nostre fill o filla:
- L’embaràs és una etapa crucial per a la salut materna amb una influència directa en la salut infantil.
- Sempre que pugueu opteu per la lactància materna, que és el millor aliment per a l'infant i amb beneficis per a la mare.
- Introduïu els aliments de forma respectuosa i posant atenció en els senyals de gana i de sacietat del vostre fill o filla.
- Procureu crear hàbits que afavoreixin un son reparador, perquè el son és un factor vital per al desenvolupament integral dels infants, amb un impacte directe en el seu benestar físic, cognitiu i emocional.
- Entre els 0 i els 3 anys, eviteu completament l’ús de pantalles, ja que el seu ús comporta problemes en el neurodesenvolupament i l'aprenentatge, la salut física, mental i social.