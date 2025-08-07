Un estiu segur per a tothom: petites accions, grans canvis

Quan pensem en l’estiu, ens venen al cap imatges de gelats, platges, dies llargs i molta llum. Però darrere d’aquest paisatge tan idíl·lic s’hi amaga una realitat que sovint passa desapercebuda per a la majoria de nosaltres: la calor extrema. Tot i que no afecti tothom per igual, hi ha persones la salut de les quals es pot veure greument compromesa. Per això, és essencial saber com tenir cura i protegir aquells que tenim al nostre voltant.
Ens referim als col·lectius vulnerables, és a dir, aquells grups de persones que, per la seva situació vital o de salut, tenen un risc més alt de patir conseqüències greus quan el termòmetre es dispara.
Qui són les persones més vulnerables?
És important tenir-ho clar per poder protegir millor aquestes persones i saber com actuar correctament:
- Gent gran, especialment les majors de 75 anys. El seu cos té més dificultats per regular la temperatura i, a més, sovint viuen soles.
- Persones amb malalties cròniques com ara diabetis, problemes respiratoris, cardiovasculars o de salut mental. La calor pot agreujar els seus símptomes.
- Dones embarassades, perquè el seu cos ja treballa més de l’habitual. La calor pot complicar la situació i posar en risc tant la mare com el nadó.
- Infants, especialment nadons i criatures petites. El seu cos encara no sap regular bé la temperatura i es deshidraten amb més facilitat.
- Treballadors exposats a l’exterior, com ara personal de la construcció, del sector agrícola, repartidors o escombriaires. El sol directe i les altes temperatures els posen en risc durant hores.
- Persones que viuen en situació precària, ja que sovint no tenen accés a aigua fresca, ventilació o un espai segur on refugiar-se.
Encara que ara mateix no vegis cap risc per a tu davant una pujada dràstica de les temperatures, segurament coneixes algú que sí: un veí gran, una amiga embarassada, un avi que viu sol, un nen petit a casa o aquell amic que treballa tot el dia al carrer.
Com els podem ajudar?
Protegir-se de la calor no ha de ser complicat. Amb uns quants gestos senzills i un petit esforç per part de tots, podem ajudar molt:
- Truca o passa a veure la gent gran que visqui sola. A vegades només necessiten algú que els recordi que han de beure aigua, abaixar les persianes o que els ajudi a refrescar-se.
- Evita que infants i persones vulnerables surtin a les hores de més calor, entre les 12 h i les 17 h.
- Ofereix espais frescos si en tens l’oportunitat: una estona al teu menjador amb ventilador pot ser un gran refugi.
- Fes comunitat! Parla amb els veïns, comparteix consells, activa’t. La calor no té per què ser un perill si ens cuidem entre tots.
Una responsabilitat compartida
La calor és un fenomen natural, però les seves conseqüències depenen molt de com ens hi preparem. El canvi climàtic està fent que les onades de calor siguin més freqüents, més llargues i més intenses. Això vol dir que ja no n’hi ha prou amb tenir un ventilador i una mica d’aigua a prop. Cal estar alerta i actuar, sobretot pensant en aquells que ho tenen més difícil.
Aquest estiu, no pensem només en nosaltres mateixos. Fem un pas més enllà: mirem qui tenim al voltant. Potser amb una trucada, una ampolla d’aigua o un petit gest, podem evitar una situació greu.
Perquè la calor, si no s'atura a temps, no perdona. Però amb consciència i comunitat, podem fer que l’estiu sigui càlid, sí… però en el bon sentit.