Torna el procés, ara va de bo

L’any 2019, vaig començar a escriure un llibre que es va publicar el 2021: Carta a un republicano español. La revuelta catalana. Unos meses que estremecieron a España, en què avisava que el feixisme s’havia despertat, que estava atacant l’independentisme i que ja estava atacant Podemos. Vaticinava que acabaria atacant els socialistes i la democràcia sencera. Al final deia: “¿No oyes que doblan las campanas? ¿Crees que doblan por los catalanes? No. No seas ingenuo, las campanas doblan por ti.” I és al que estem assistint ara. No era gaire difícil veure el que vindria.

Quan Societat Civil Catalana va hegemonitzar la resposta contra la revolta independentista, hi van posar de president Josep Ramon Bosch, que va ser fotografiat sota una bandera de l’aguilucho feixista al Coll de Moro, a prop de Gandesa, monument que assenyala el lloc des d’on Franco seguia la batalla de l’Ebre. La foto és del dia que es commemora l’Alzamiento Nacional, el 18 de juliol. Però de l’any 2013! Per què els socialistes van anar amb ells? Era un acte suïcida, era obvi que els acabarien atacant a ells. Aznar va dir: “Quien pueda hacer, que haga” i ara no hi ha aturador.

Tenim la cúpula judicial, policies, guàrdies civils, bancs, diaris, les empreses de l’IBEX 35, cadenes de televisió, militars, serveis d’intel·ligència, tots d’extrema dreta. L’objectiu que tindran serà, com sempre, Catalunya, i darrere tots els partits democràtics espanyols, que són els d’esquerres, tots els partits perifèrics, les feministes, LGTBI, la classe treballadora, els sindicats, els ateus. En definitiva, tots els desafectes al feixisme.

Si exceptuem el franquisme, mai en els darrers dos-cents anys ningú havia estat tant de temps exiliat com Puigdemont. És una indicació d’on som. El PSC i els Comuns cal que també desenvolupin una estratègia nova. Posant-se de perfil aquest cop no els servirà de res. Aniran també contra ells. D’avisos, n’han tingut. Hi ha hagut mil casos judicials inventats contra Colau o Oltra, per exemple. No ho han volgut veure.

Ja ens podem anar preparant per a una nova revolta independentista. Aquest cop serà defensiva. Cal estar més preparats, ara anirà de bo. Serà el tot o res. El full de ruta el marcaran els feixistes. No esperarem res d’una Europa liquidada pel capital i la corrupció dels lobbies. Caldran batalles de desobediència civil com mai hem vist.

El 2017 va ser l’intent més reeixit de fer la ruptura amb el franquisme en clau republicana. Per això l’Estat i el rei al davant van reaccionar de manera tan ferotge i poc intel·ligent. És l’avantatge que tenim els catalans, que la fúria feixista és molt potent, però políticament continua sent “muera la inteligencia”.

Cal crear un bloc democràtic republicà per fer front al que ens espera. Si volen ocupar Catalunya amb un 155 permanent, ho tindran molt però que molt difícil. De moment, potser que comencem a preparar-nos i deixar de fer-nos retrets. Ells no s’estaran de res, nosaltres tampoc.